ساخت بزرگترین هتل هلند با ساختار درهم پیچ خورده

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب هتل Nhow Amsterdam RAI از میان چندین طرح پیشنهادی در قالب یک رقابت جذاب و نفس گیر صورت گرفت که با استقبال کارشناسان معماری جهانی نیز روبرو شده است.

گروه معماری OMA کار طراحی این هتل را بر عهده داشته است. گفته می‌شود این هتل بزرگ یکی از جاذبه‌های گردشگری این کشور اروپایی خواهد بود.

این هتل دارای یک استودیوی تلوزیونی، گالری هنری، باغ پیکره‌ها، جکوزی و رستوران است. قرار است این سازه فوق مدرن در منطقه Zuidas آمستردام ساخته شود.

طرح این هتل از میان ۱۱ طرح نهایی و به دلیل برخورداری از تأسیسات بیشتر نسبت به سایر رقبا برگزیده شده است.

ساختار کلی هتل شامل سه بخش مجزا است که به گونه‌ای خاص در هم تنیده به نظر می‌رسد و جالب اینکه همین ساختار از جمله فاکتورهای مؤثر در انتخاب هتل Nhow Amsterdam RAI بوده است.

هتل ۹۱ متر ارتفاع و ۲۵ طبقه دارد و لقب مرتفع ترین هتل هلند را به خود گرفته است.