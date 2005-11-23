غلامحسين الهام سخنگوي دولت مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" الهام پيش ازپذيرش مسئوليت رياست دفتر رييس جمهور، سخنگوي شوراي نگهبان و سخنگوي قوه قضائيه نيز بوده است.
محمود احمدي نژاد شب گذشته در گزارش 45 روزه خود به مردم، اعلام كرد كه در دو روز آينده سخنگوي دولت معرفي مي شود.
غلامحسين الهام كه مسئوليت دفتر رئيس جمهور را نيز بر عهده دارد، امروز به عنوان سخنگوي دولت معرفي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" الهام پيش ازپذيرش مسئوليت رياست دفتر رييس جمهور، سخنگوي شوراي نگهبان و سخنگوي قوه قضائيه نيز بوده است.
محمود احمدي نژاد شب گذشته در گزارش 45 روزه خود به مردم، اعلام كرد كه در دو روز آينده سخنگوي دولت معرفي مي شود.
نظر شما