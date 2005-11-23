  1. سیاست
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۲۹

خبرنگار "مهر" كسب اطلاع كرد:

غلامحسين الهام سخنگوي دولت مي شود

غلامحسين الهام سخنگوي دولت مي شود

غلامحسين الهام كه مسئوليت دفتر رئيس جمهور را نيز بر عهده دارد، امروز به عنوان سخنگوي دولت معرفي خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" الهام پيش ازپذيرش مسئوليت رياست دفتر رييس جمهور، سخنگوي شوراي نگهبان و سخنگوي قوه قضائيه نيز بوده است.

محمود احمدي نژاد شب گذشته در گزارش 45 روزه خود به مردم، اعلام كرد كه در دو روز آينده سخنگوي دولت معرفي مي شود.

کد مطلب 257232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها