آمريكا: فشارهاي بين المللي بايد بر ايران ادامه پيدا كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، سفير آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرد: آمريكا اميدوار است كشورهايي همچون روسيه نيز كمك كنند تا تهران از شرايط خطرناكي كه در آن قراردارد، خارج شود.

گرگوري شولت اظهار داشت: ما اميدوار هستيم كشورهايي همچون روسيه و چين نيز كمك كنند تا نظام ايران قبول كند بايد خواسته هاي جهان بين الملل را بپذيرد و از شرايط خطرناكي كه در آن قرار دارد، خارج شود.

شولت به خبرنگاران گفت: شوراي حكام مدت ها پيش قصد داشت موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع كند اما تصميم گرفت زماني به ايران بدهد تا در برنامه هاي خود تجديد نظر كند.

وي مدعي شد اما ايران دراين مدت نتوانست از فرصت ارائه شده استفاده كند و تضمين هاي لازم را به اروپا ارائه نداد. در هر حال پيشرفت هاي صورت گرفته نااميد كننده بود .

نماينده آمريكا با بيان اينكه، ايران كار تبديل اورانيوم را متوقف نكرده است، مدعي شد كه اين كشور در خصوص بازرسي هاي اژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كاملي به عمل نياورده است .



وي ايران را متهم كرد كه در از سرگيري گفتگوها با اتحاديه اروپا براي تضمين صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي خود كوتاهي كرده است.



شولت ادعا كرد : علاوه بر اين يافته هاي ما نشان مي دهند كه ايران تلاش مي كند هسته هاي بمب اتمي را بسازد و اين بسيار خطرناك است.

سفير آمريكا در آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: بهترين راه براي برخورد با ايران حفظ فشار بين المللي بر اين كشور است.

شولت در نهايت اظهار داشت: ما بسيار خرسند خواهيم بود كه روسيه نيز در كنار كشورهاي اروپايي بوده و درباره برنامه هاي هسته اي ايران با آنها هم موضع گردد.



ادعاهاي بي پايه و اساس اين مقام آمريكايي در حالي است كه ايران بر اساس تاكيد آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به همكاري سازنده خود با بازرسان ادامه مي دهد و اطمينان هاي لازم را به اينكه برنامه هسته اي اين كشور صرفا اهداف صلح آميز و غير نظامي را دنبال مي كند به جامعه بين الملل ارائه كرده است اما آمريكا و غرب در تلاش هستند با سياسي كردن اين پرونده و متهم كردن تهران به تلاش براي توليد بمب هسته اي مانع از دستيابي آن به فناوري صلح آميز هسته اي براي پيشرفت و تامين انرژي شوند.