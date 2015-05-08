آغاز رقابت بزرگ مستندها در ترکیه/ ۴۲ کشور حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی رادیو و تلویزیون ترکیه، فیلم افتتاحیه این مراسم، مستندی ساخته کانادا و با نام «اویغورها، داستان یک اسارت پوچ» بود. این فیلم داستان باورنکردنی کوچ ۳ اویغور که از چین فرار کرده اند، از افغانستان به گوانتانومو و از آنجا به برمودا است.

امسال در جوایز مستند تی آر تی، ۳۴۸ فیلم مستند از ۴۲ کشور جهان شرکت کردند.

نمایش تعداد بسیاری از فیلم های مستند از مناطق مختلف جهان و همچنین فیلم هایی که برای مرحله نهایی انتخاب شده اند، به شکل رایگان و برای عموم، با شرکت کارگردانان انجام خواهد شد.

برنامه های روزهای مستند تی آرتی، امسال در ۳ سالن منجمله رادیوی استانبول واقع در منطقه حاربیه، دبیرستان فرانسوی نوتردام و همچنین سالن سینمای موزه هنرهای مدرن استانبول، برگزار خواهد شد.

در بخش نمایش های خارج از مسابقه، مستندهایی با موضوع جنگ به نمایش گذاشته خواهد شد.

در چارچوب روزهای مستند تی آر تی، در بخش پانورامای جنگ که مستندهایی با تم جنگ در آن جای دارند، روز یکشنبه، پانلی در خانه رادیوی استانبول برگزار خواهد شد.

شب پایان جوایز مستند تی آر تی و مراسم اهدای جوایز، شب ۱۱ می در استودیو های تپه باشی استانبول برگزار می‌شود.