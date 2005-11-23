شيوع آنفولانزاي مرغي انجام مراسم حج را با ترديد رو به رو مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "ديدير پيت"، مدير برنامه كنترل سرايت بيماري در بيمارستانهاي دانشگاه ژنو در گفتگو با رويترز اظهار داشت: اگر مقامات عربستان سعوي به وقوع گاه و بيگاه آنفولانزاي مرغي در مكه پي برد، بايداقدامي فوري و شديد صورت گيرد.

"پيت" گفت: اگر دو مورد مشابه در يك منطقه مشاهده شود، يك مورد جمعي به وجود مي آيد و مي توان پيش بيني كرد كه اين بيماري به انواع مختلف منتقل خواهد شد.

وي افزود: اگر در عربستان انتقال بيماري از فردي به فردي ديگر صورت گيرد بايد مراسم حج را لغو كرد.

اسلام آن لاين گزارش داد: براساس آمار رسمي، سال گذشته يك ميليون و 892 هزار و 710 نفر در مراسم حج واجب شركت كرده اند كه از اين تعداد يك ميليون و 419 نفر از خارج عربستان و 473 هزار و چهار نفر از عربستان سعودي تخمين زده شده اند.

وحشتهاي ناشي از شيوع آنفولانزاي مرغي از زماني افزايش يافت كه اين كشور نفت خيز گزارش داد، 6 مرغ در يك مزرعه واقع در جنوب شرقي عربستان سعودي تلف شدند.

"احمد المنايي"، وزير حج عربستان گفت: تاكنون هيچ مورد ناشي از آنفولانزاي مرغي در عربستان مشاهده نشده است. وي همچنين اظهار داشت كه مقامات رسمي عربستان تمام پيشگيريهاي لازم را صورت داده اند تا از شيوع اين بيماري مسري جلوگيري كنند.

وزير حج عربستان در يك كنفرانس مطبوعاتي كه در حاشيه همايش بين المللي آنفولانزاي مرغي در رياض برگزار شد گفت: مقامات اين كشور كنترل خود را تشديد كرده اند و ستادهاي واكسيناسيون گسترده اي عليه آنفولانزاي مرغي آغاز كرده اند تا زائران به اين بيماري دچار نشوند.

"امين مشخص"، رئيس بخش بيماريهاي مسري در وزارت بهداشت عربستان به مراكزي در سه شهر مهم عربستان تشكيل داده تا در مواردي كه از آنفولانزاي مرغي ناشي مي شود را دنبال كنند.

"سحال السبان"، مقام ارشد امور حج عربستان گفت: ما از عدم شيوع اين بيماري اطمينان حاصل مي كنيم و تنها مسلماناني مي توانند براي انجام فريضه حج وارد عربستان شوند كه از سلامتي برخوردار بوده و به اين بيماري دچار نباشند.

وي افزود: در سراسر تاريخ شهرهاي مكه، مدينه و جده در طول حج به واسطه بيماريهاي مهلكي چون طاعون، وبا و آماس مغزي آلوده شده است.

اين نوع مهلك از آنفولانزاي مرغي تاكنون 67 نفر در كشورهاي آسيايي را طي دو سال گذشت به هلاكت رسانده است.

اندونزي، پر جمعيت ترين كشور اسلامي تاكنون مرگ هفت نفر از آنفولانزاي مرغي گزارش كرده است.

اين ويروس نمي تواند در ميان مردم به نحوي شيوع يابد كه آنفولانزاي فصلي منتقل مي شود؛ اما كارشناسان از اين امر وحشت دارند كه چنين ويروسي به نوعي خود را تغيير دهد و از فرد به فرد منتقل شود.

"توني آبوت"، وزير بهداشت استراليا نسبت به شيوع آنفولانزاي مرغي در سراسر جهان هشدار داد.

آسوشيتدپرس روز گذشته به نقل از "آبوت" نوشت: يك بيماري اپيدميك در شرف گسترش در جهان است و احتمالاً اين بيماري بسيار جدي و خطرناك محسوب مي شود.

وي همچنين افزود: خطر آنفولانزاي مرغي هر سال 10 درصد بوده است.

وزير بهداشت استراليا اظهار داشت كه يك بيماري مسري جهاني در جنوب شرق آسيا به وجود آمده و اخيراً تمام افرادي كه طي يك بيماري مسري جان خود را از دست داده اند به واسطه تغيير شكل اين ويروس تحت عنوان H5N1 بوده است.

كارشناسان هشدار داده اند كه اين بيماري مي تواند ميليونها نفر از سراسر دنيا را به هلاكت برساند.

اولين بار اين ويروس در سال 1997 در هنگ كنگ مشاهده شد كه طي آن 5/1 ميليون مرغ را كشته، 18 نفر نيز بيمار شدند كه از اين تعداد 6 نفر جان خود را از دست دادند.

ويروس H5N1، بار ديگر در سال 2003 در كره جنوبي مشاهده شد كه تا چين، ويتنام، تايلند، لائوس و اندونزي نيز گسترش يافت .