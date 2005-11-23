هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت نيست/ راي ندادن به برخي وزرا به معناي شكاف دولت و مجلس نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، الياس نادران در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني امروز با بيان اين مطلب، به بررسي برنامه ها و صلاحيت وزير پيشنهادي نفت اشاره كرد و اظهار داشت: امروز بيشترين هماهنگي، همفكري و هم جهتي در مجلس و دولت وجود دارد. امروز كارهاي به جا مانده ناشي از سوء نگاه مديريتي گذشته بر گرده‌ دولتمردان امروز باقي است و امروز مسووليت دولت در تحقق عدالت و در عرصه‌ هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي فراوان است.

وي افزود: امروز هم در عرصه‌ قانونگذاري و هم در عرصه‌ اجرا نياز به همدلي و بسترسازي در حل مشكلات مردم داريم و مجلس نيز بايد با همه‌ وجود در چارچوب مواضع اصولگرايانه‌ خود از دولت حمايت همه جانبه نمايد تا با هم ‌انديشي، همفكري و همدلي مشكلات بزرگ پيش پاي مردم برداشته شود.

نماينده مردم تهران در خانه‌ ملت تصريح كرد: بيكاري، تورم، ناعدالتي ‌ها، معضلات فرهنگي و مسايل اجتماعي و سياسي از جمله مسايل كلاني هستند كه راهبرد اجراي آنها عملي است، البته به شرط همكاري دو قوه‌ بزرگ كشور يعني قوه‌ مجريه و مقننه.

وي با ابراز اين اميدواري كه اين همدلي هر روز بيشتر شود و بتوانيم كمك كنيم تا دولت در تحقق آرمان‌هاي خداخواهانه‌اش موفق گردد، تصريح كرد: آنها كه تصور كردند راي ندادن به بعضي از وزرا منجر به شكاف دولت و مجلس خواهد شد در خطا هستند.

وي تاكيد كرد: مجلس در راي دادن و يا ندادن به وزرا جز خدا و مرام اصولگرايي چيز ديگري را مد نظر نداشته است.

نادران ادامه داد: ما با بررسي‌هاي كارشناسانه و جلساتي فشرده‌ عمومي و خصوصي با عزيزان وزراي پيشنهادي جلساتي را داشتيم و جمعبندي مجلس منحصرا بر اساس همراهي، كارآمدي و توانمندي فكري و اجرايي و مديريتي و شخصيتي آنها بود كه راي داده شد يا راي داده نشد.

عضو هيات رييسه‌ فراكسيون اصولگرايان گفت: اگر مجلس بر مواضع اصولگرايانه‌ خود تاكيد دارد اين هدف تحقق نخواهد يافت مگر براي كمك به دولت و بستر فراهم كردن در راه خدمتگزاري بيشتر و دقت موشكافانه بيشتر و صلاحيت‌ هاي فردي.

نادران با بيان اينكه همه‌ نمايندگان مجلس در اين دوره نيز آنچه مصلحت باشد تصميم خواهند گرفت، تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت نيست و اگر افراد عزيز هستند حقيقت عزيزتر است.

نادران در بخش ديگري از سخنانش با تبريك هفته‌ بسيج ابراز اميدواري كرد تا كشور همواره بسيجي ‌وار اداره شود و بر تارك اين كشور بسيج بدرخشد.

وي افزود: در انقلاب ما هر وقت مديريت‌ هاي بسيجي در عرصه‌هاي مختلف مديريتي وارد شدند، تحولاتي ايجاد كردند كه نسبت به نوع مديريت‌ هاي تكنوكرات‌ متفاوت از آن، تحول ‌گرا بود.

نماينده‌ تهران اظهار داشت:هر وقت در كشوردرهر مسووليت مديريتي، يكي از عزيزان به صورت بسيجي، مخلصانه و خاضعانه و از سر دلسوزي كمر به همت خدمت به مردم بست مردم طعم عدالت اسلامي را چشيدند.

نادران گفت: در سال‌هاي گذشته بعد از دوران تلخ مديريت ‌هاي تكنوكراتي، ما بار ديگر در شهرداري تهران شاهد مديريت بسيجي برادر عزيز دكتر احمدي ‌نژاد بوديم كه بركات آن را نه تهراني‌ ها و بلكه شهرستاني‌ها هم ديدند و طعم آن را چشيدند و در انتخابات به اين رويكرد كه رويكرد اصول‌ گرايانه، عدالتخواهانه و خدمت خالصانه و ساده ‌زيستي مسوولان و فاصله نگرفتن از مردم و طعم تلخ درد مردم را چشيدن بود پاسخ مثبت دادند.

نماينده تهران خاطر نشان كرد: مجلس هفتم در تاريخ قانونگذاري كشور نشان داده كه با مديريت بسيجي و حركتي بسيجي و جمعي كه بر مبناي اصولگرايي در بستر عدالت ‌خواهي براي تحقق آرمان‌هاي به جا مانده از حضرت امام (ره) و مغفول مانده در قانون اساسي و به زمين مانده از آنچه بايد انجام مي‌ شد، در دستگاه‌ هاي مختلف كمر به همت خدمتگزاري بسته است .