قرارداد توسعه ميدان نفتي ونزوئلا توسط ايران به زودي امضا مي شود

غلامرضا منوچهري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره اولين پروژه نفتي ايران درخارج از كشور گفت : هفته آينده سه تن از كارشناسان شركت پتروپارس براي انجام آخرين مذاكرات و نهايي كردن قرارداد عازم ونزوئلا مي شوند .

وي گفت : ارزش طرح توسعه ميدان نفت سنگين در خليج "رافاآ" ونزوئلا دو ميليارد دلار بوده كه 50 درصد از سرمايه مورد نياز براي توسعه اين ميدان توسط ايران و مابقي آن نيز توسط كشور كارفرما تامين مي شود .

منوچهري اضافه كرد : در آغاز قرارداد ارزيابي مخزن و مطالعات بر روي مخزن به منظو ر اثبات وجود نفت در ميدان آغاز مي شود كه اين كار توسط مشاورين ايراني وخارجي انجام مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، پتروپارس و شركت ملي نفت ونزوئلا (پدوسا) اوايل سال جاري، پيش‌قراردادي را در سه پتانسيل خليج ونزوئلا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره و يك ميدان نفتي باچهار بلوك امضا كرده بودند كه قرار شد تا سه ماه پس از آن تبديل به قرارداد رسمي ‌شود.

طبق گفته هاي مدير پروژه هاي 4و 5 و 12 پارس جنوبي، تمايل پتروپارس به قبول پروژه خليج ونزوئلا از بين دو پتانسيل پيشنهادي ديگر بيشتربوده است و پتانسيل بعدي پيشنهادي از سوي شركت پدوسا، ميدان گازي دريايي ماريسكال سوكره است كه عمق آب درآن منطقه بين90 تا 160 متر است و براي يك واحد LNG آماده خواهد شد.