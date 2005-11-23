به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، احمدي‌ نژادكه در جلسه‌ معرفي وزير پيشنهادي نفت در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت،‌ خطاب به نمايندگان مجلس گفت: امروز فرصت خدمتگزاري در اختيار شما عزيزان و خدمتگزاران ملت و دولت است.

رييس جمهور گفت: بايد فرصت‌ها را غنيمت بشماريم و اگرچه چهار سال زمان كمي نيست، اما بايد بدانيم كه مثل برق و باد خواهد گذشت.

احمدي نزاد اظهار داشت: آرمان هاي مجلس و دولت و ملت نيازمند بهره گيري از ثانيه هاست من خودم و همكارانم در دولت و شما عزيزان را به دانستن قدر اين فرصت هاي خدمتگزاري توصيه مي كنم.

وي در باب همكاري و تفاهم دولت و مجلس افزود: اگرچه در قانون تقسيم كار است و به لحاظ ظاهري قوا از هم جدا هستند، اما ما يك مجموعه واحد هستيم كه همه يك آرمان را دنبال مي كنيم خروجي كارها يك چيز بيستر نيست كه نيازمند همكاري، همدلي بيش از گذشته هستيم و همه راههايي كه همدلي را تقويت مي كند بايد دنبال كنيم و عوامل تضعيف كننده را دور كنيم.

رييس جمهور تصريح كرد: امروز همدلي و همكاري دولت و مجلس يك خواست عمومي و ملي است، ما امروز يك وظيفه و ماموريت مهم تاريخي به عهده داريم بايد جامعه اسلامي نمونه را برپا كنيم جامعه اي كه كرامت انسان ها و عدالت در آن موج بزند و اين بسيار سنگين است و مجلس و دولت بايد در كنار هم حركت كنند.

وي ادامه داد: شما مي دانيد در داخل و خارج با چالش هاي مهمي مواجه هستيم، امروز نيازمند يك هوشمندي و همدلي براي مواجه شدن با مسائل مهم داخلي و بين المللي هستيم بايد هر روز دستهايمان را بيش از روز قبل به هم گره بزنيم و دلهايمان را به هم پيوند بزنيم.

احمدي نژاد با بيان اينكه نمي خواهم از مشكلات داخلي صحبت كنم، چند نمونه كوچك از تلاش هاي دولت جديد را برشمرد و گفت: عليرغم زحمات دولت هاي پيشين امروز مشكلات جدي پيش روي ماست ، به طوري كه در 6 ماهه اول بيش از 3900 ميليارد تومان كسري بودجه داريم. يا بودجه بد تنظيم شد، يا بد اجرا شده يا ارقام غير واقعي بوده است ولي هرچه بوده بايد مرتفع شود. بيش از 40 ميليارد دلار بدهي خارجي و بيش از 30 ميليارد دلار تعهدات خارجي و بيش از 16 ميليارد تومان بدهي به بانك ها و 3 ميليون بيكار داخلي كه بخش عمده اي بيكاري را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي دهند.

رييس جمهور با اشاره به فاصله گسترده ميان فقير و غني در كشور و لزوم چاره جويي براي آنها گفت: بايد امروز چاره جويي كنيم و مشكلات را بر طرف كنيم.

وي اظهار داشت: توسعه كم سابقه و بسيار گسترده اقتصاد دولتي و سرمايه گذاري دولتي از موانع اصلي توليد و شكوفايي اقتصاد است.

رييس جمهور خاطر نشان كرد: امروز بايد گرد فقر و محروميت را از چهره بخش هاي وسيع كشور بزدائيم. ما مسئوليت هاي سنگيني بر عهده داريم كه نيازمند همفكري و همدلي است.

وي با تاكيد بر اينكه كشور را نمي توان با مديريت هاي جزيره گونه اداره كرد، گفت: بايد به سرعت كشور را بسازيم و فرصت رشد را براي همه مردم فراهم كنيم و فقر را ريشه كن كنيم و عدالت را در اين سرزمين مقدس برپا كنيم، كه اين نيازمند همدلي و همراهي است.

وي با اشاره به اينكه جهت گيري هاي اين دولت در بخش اقتصاد بسيار روشن و مترقي است، افزود: مفهوم مردم سالاري ديني زماني محقق مي شود كه سياست و اقتصاد ما توسط متن مردم اداره شود و بيشترين حجم فعاليت توسط مردم باشد و برنامه ريزي ها به گونه اي باشد كه متن مردم در اقتصاد فعال شوند.

احمدي نژاد تصريح كرد: همه ما از توسعه اقتصاد دولتي نگران هستيم ما فكر مي كنيم جهت گيري واردات مصرف حتما بايد به

وي در ادامه با تاكيد بر ساماندهي تسهيلات بانكي گفت: اين كار بزرگي است كه در طول 25 - 26 سال اخير آنطور كه بايد به آن پرداخته نشده و تسهيلات بانكي موتور محرك اقتصاد ما هستند كه جهت گيري آن مستقيما خود را در اقتصاد ما نشان خواهد داد.

وي با تاكيد بر اينكه ساماندهي اين منابع در بين مردم و بخش هاي مختلف اقتصادي زمينه يك تحرك بزرگ است، افزود: اين نگاه كه بانك ها يك بخش خصوصي هستند و فقط بايد به سود خود بيانديشند براي اقتصاد بسيار خطرناك است.

رييس جمهور افزود: اين ايده كه كشور را سرمايه داران بزرگ جلو خواهند برد، ايده درستي نيست، من نمي گويم افراد سرمايه داران بزرگي نشوند، زيرا كساني از طريق قانون سرمايه دار شوند ما براي آنها منعي قايل نيستيم ولي كساني كه بايد مورد حمايت دولت باشند كساني هستند كه تخصص دارند اما منابع لازم را ندارند.

وي خاطر نشان كرد: آنچه اقتصاد ما را حركت خواهد داد كارهاي كوچك و زود بازده در دراز مدت است اين تصميم بزرگي است كه نيازمند پيگيري همه از جمله نمايندگان مجلس است.

احمدي نژاد در بخش ديگري از نطق خود به وزارت نفت و گزينه پيشنهادي خود براي تصدي اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: من اولين كسي بودم كه دست روي حساس ترين مسايل نفتي گذاشته و امروز نيز سومين وزير پيشنهادي را به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي نمايم.

رييس جمهور با اشاره به تشريح برنامه هايش درباره وزارت نفت در گذشته، از تكرار آنها خودداري كرد و بلافاصله به دفاع از سيد محسن تسلطي پرداخت.

وي گفت: وزارت نفت مهم است و تسلطي با حدود 25 سال سابقه خدمت و مديريت و 17 سال حضور در اين وزارتخانه، شايسته ترين فرد براي تصدي پست وزارت نفت است و شما نيز اين هفته در جلسات و كميسيون ها او را شناخته ايد.

احمدي نژاد با اشاره به ابهاماتي كه درباره حمايت تسلطي از يكي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره ريست جمهوري وجود دارد، تصريح كرد: بنده در انتخاب همكارانم تنها معياري كه قطعا مد نظر قرار ندادم اين بود كه اين عزيز در انتخابات به چه كسي راي داده است و يا راي نداده است.

وي ادامه داد: انتخابات آزاد و راي مخفي است و ملت آزاد هستند كه راي دهند و ما حق نداريم راي كسي را معيار ارزيابي او قرار دهيم.

رييس جمهور خاطر نشان كرد: همه كساني كه در انتخابات شركت كردند و يا شركت نكردند عضو ملت و عزيز هستند.

احمدي نژاد همچنين به شايعات مربوط به تابعيت دوگانه گزينه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت نفت اشاره كرد و اظهار داشت: اين كه فردي براي تصدي جايگاهي در دولت معرفي شود و سايت ها و شبكه ها شخصيت، زندگي، خدمات و سوابق او را مورد هجوم سنگين قرار داده و مخدوش كنند، امري ناپسند است كه بايد آن را چاره كنيم.

وي ادامه داد: بايد مراقب اين مساله باشيم كه عده اي از بيرون تصميم بگيرند روابط ميان مجلس و دولت را خدشه دار كنند چرا كه ما برادر، همكار و مجري قوانين گذشته از مصوبات مجلس هستيم.

رييس جمهور متذكر شد: قضاوت ما درباره افراد بايد به گونه اي صورت گيرد كه اگر ديگران نيز در آينده درباره ما آنگونه قضاوت كردند ناراحت نشويم. شنيدم كه در برخي سايت ها كه توسط افرادي كه مسئوليت آنها مشخص نيست اداره مي شوند، حرف هايي زده شده و مسايلي مطرح شده است كه ساعت ها وقت او را صرف دفاع از خود مي كند.

احمدي نژاد گفت: دولت تابع تصميمات مجلس است، اما با تواضع و با همه احترامي كه براي شما عزيزان قائل هستم عرض مي كنم تك تك ما بايد در محضر الهي پاسخگوي اقدامات و اظهارات خود باشيم.

رئيس جمهور تاكيد كرد: تسلطي سالها در اين كشور مدير بود و در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت و سطوح بالاي مديريت را تجربه كرد، اما به محض آن كه براي تصدي وزارت نفت معرفي شد، سيل اتهامات بي مدرك كه اذهان عمومي را تخريب و اعتمادها را تضعيف مي كند از همه سو سرازير شد و رفع آنها وقت ما و شما را گرفت.

احمدي نژاد در خاتمه با تاكيد بر اين كه مجلس بايد مسير تصميمات و دولت بايد مسير ارزيابي خود را تغيير دهد، از نمايندگان ملت خواست كه همپاي دولت براي اصلاح روند بررسي صلاحيت افراد در كشور تلاش كنند تا فرايند اتهام سازي براي افراد ماندگار نشود.