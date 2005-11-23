به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اين فستيوال، جلسه مطبوعاتي و راديو ـ تلويزيوني به منظور اطلاعرساني صحيح و دقيق از برنامه "فستيوال موتزارت" با حضور لوريس چكناوريان (رهبر و مدير فستيوال)، عليرضا شفقينژاد (رهبر گروه كر نوري)، رايزن فرهنگي اتريش در ايران و ديگر مسئولان اين فستيوال در ساعت 11صبح روز شنبه 5 آذرماه در سالن تشريفات تالار وحدت برگزار مي شود.
"فستيوال موتزارت" همزمان با بزرگداشت جهاني اين آهنگساز بزرگ اتريشي از 12 تا 19آذرماه در تهران برگزار ميشود.
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