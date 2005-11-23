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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۹

با حضور در يك برنامه خبري

چكناوريان درباره فستيوال موتزارت توضيح مي‌دهد

"فستيوال موتزارت" همزمان با بزرگداشت جهاني اين آهنگساز بزرگ اتريشي از 12 تا 19آذرماه در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اين فستيوال، جلسه مطبوعاتي و راديو ـ تلويزيوني به منظور اطلاع‌رساني صحيح و دقيق از برنامه "فستيوال موتزارت" با حضور لوريس چكناوريان (رهبر و مدير فستيوال)، عليرضا شفقي‌نژاد (رهبر گروه كر نوري)، رايزن فرهنگي اتريش در ايران و ديگر مسئولان اين فستيوال در ساعت 11صبح روز شنبه 5 آذرماه در سالن تشريفات تالار وحدت برگزار مي شود.

کد مطلب 257244

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