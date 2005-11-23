  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

آغاز دومين دوره نمايشنامه‌خواني مقاومت با "جنگ نمكي"

دومين دوره نمايشنامه‌خواني مقاومت با روخواني نمايشنامه "جنگ نمكي" آغاز مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دومين دوره نمايشنامه‌خواني مقاومت روز شنبه پنجم آذر از ساعت 18 با روخواني نمايشنامه "جنگ نمكي" در سالن شماره يك مجتمع فرهنگي هنري اسوه آغاز مي‌شود.

نويسنده اين نمايشنامه محمد اسكندرزاده، كارگردان آن عليرضا مؤيدي و نقش‌خوانان نمايشنامه كاميار محبي و عليرضا مؤيدي هستند.

اين نمايشنامه شرح حال جواني را بازگو مي‌كند كه براي رفتن به جبهه علاقه زيادي از خود نشان مي‌دهد.

کد مطلب 257245

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها