به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دومين دوره نمايشنامهخواني مقاومت روز شنبه پنجم آذر از ساعت 18 با روخواني نمايشنامه "جنگ نمكي" در سالن شماره يك مجتمع فرهنگي هنري اسوه آغاز ميشود.
نويسنده اين نمايشنامه محمد اسكندرزاده، كارگردان آن عليرضا مؤيدي و نقشخوانان نمايشنامه كاميار محبي و عليرضا مؤيدي هستند.
اين نمايشنامه شرح حال جواني را بازگو ميكند كه براي رفتن به جبهه علاقه زيادي از خود نشان ميدهد.
دومين دوره نمايشنامهخواني مقاومت با روخواني نمايشنامه "جنگ نمكي" آغاز ميشود.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دومين دوره نمايشنامهخواني مقاومت روز شنبه پنجم آذر از ساعت 18 با روخواني نمايشنامه "جنگ نمكي" در سالن شماره يك مجتمع فرهنگي هنري اسوه آغاز ميشود.
کد مطلب 257245
نظر شما