هشدار بانك مركزي نسبت به فعاليت برخي موسسات مالي فاقد مجوز

به گزارش مهر در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع هموطنان گرامي مي رساند اخيرا افرادي با ثبت شركت در اداره ثبت شركتها اقدام به انتشار آگهي هاي تبليغاتي اعطاي وام قرض الحسنه مي نمايند.

اين شركتها با معرفي شماره حساب و يا ارسال پيك موتوري وجوهي را از مردم تحت عنوان كارمزد به مبلغ 30 الي 65 هزار ريال دريافت مي نمايند. سپس از محل اين وجوه، اسامي چند نفر از متقاضيان را به عنوان برنده وام معرفي نموده و مابقي وجوه را مورد سوءاستفاده قرار مي دهند. اين شركتها جهت جذب وجوه بيشتر از عبارت "هر 50 هزار ريال يك امتياز" نيز استفاده مي كنند.

بانك مركزي اعلام كرده است: از اين رو مجددا اعلام مي گردد كه اين شركتها فاقد مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و هدف آنها جمع آوري سپرده هاي اندك مردم و سوءاستفاده از اين سپرده ها مي باشد.

"در همين رابطه از كليه افرادي كه به اميد دريافت قرض الحسنه ، وجوهي را (به مبلغ 55 الي 65 هزار ريال تحت عنوان كارمزد قرض الحسنه) به حساب شركت اقتصاد افق پارسيان بين الملل نزد بانكها واريز نموده اند درخواست مي گردد ضمن مراجعه به بانك مربوطه، با ارايه تصوير فيش واريزي و كارت معتبر نسبت به دريافت وجوه واريزي خود به حساب شركت مذكور اقدام نمايند."

در پايان اين اطلاعيه ذكر شده است: يكبار ديگر از هموطنان عزيز تقاضا مي شود از پرداخت هرگونه وجه و يا سپرده در نزد اين افراد و شركت ها كه فاقد مجوز رسمي و غير قانوني مي باشند اكيدا خودداري نموده و قبل از هرگونه اقدام نسبت به قانوني بودن فعاليت آنها از مراجع ذيصلاح كسب اطلاع نمايند.