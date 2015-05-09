حسین حیدری پور کارگردان «چه می کنه این عادل فردوسی پور» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش که اجرای خود را از ۶ اردیبهشت ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران آغاز کرده سه روایت را به شکلی موازی نمایش می دهد.

وی افزود: روایت اول درباره فرد پیشکسوتی است که با خواهرزاده اش و همسر وی در یک آپارتمان زندگی می کند. او با خاطرات فوتبالی اش روزگار می گذراند اما تا پایان داستان مخاطب متوجه نمی شود که آیا این خاطرات واقعیت داشته یا اینکه این پیرمرد دوست داشته این اتفاقات را تجربه کند یا تنها یک علاقمند به فوتبال است. در حقیقت ذهن تماشاگر برای قضاوت درباره او باز است. در روایت دوم شاهد زندگی خواهرزاده این مرد هستیم که او نیز می‌خواهد فوتبالیست شود و به تیم فوتبال بانوان برود اما باردار شدن غیرمنتظره اش همه آرزوهایش را بر باد می دهد.

این کارگردان درباره روایت سوم نمایش توضیح داد: در روایت سوم زندگی شوهر این زن به نمایش در می آید. او در حقیقت فردی همه کاره و هیچ کاره است و شغل درستی ندارد اما برای اثبات خودش دوست دارد شانسش را در فوتبال امتحان کند بنابراین با حضور در تیم هنرمندان در مقابل تیمی که عادل فردوسی پور از اهالی رسانه تشکیل داده، بازی می کند اما طی اتفاقاتی طنز در دقیقه سوم بازی مصدوم و در نهایت باعث سرافکندگی خانواده اش می شود. در پایان نمایش صدای عادل فردوسی پور از پشت در شنیده می شود که برای دعوت پیرمرد به برنامه ۹۰ آمده اما ...

وی متذکر شد: این نمایش طعنه و تلنگر به جامعه ای است که پیشکسوتانش را فراموش کرده است. نسل جوان عملا چیزی از گذشته این افراد نمی داند و آنها را نمی شناسد در حالیکه ما بزرگان پاک و اخلاق مداری داریم که در کنج عزلت از یادها می روند. این نمایش ادای دین به پیشکسوتانی اینچنین است که تعدادشان کم نیست اما کم دیده می شوند.

حیدری پور درباره فضاسازی و صحنه پردازی نمایش بیان کرد: «چه می کنه این عادل فردوسی پور» در بستری رئالیستی روایت می شود اما در ابتدای اثر، ورود تماشاگران به سالن به شیوه ای طراحی شده که انگار در حال ورود به استودیو برنامه ۹۰ هستند. هر شخصیت داستان نیز برای خودش رویا و یا توهمی دارد که به آن نرسیده و یا در آرزوی تحققش است. این صحنه ها نیز به صورت غیررئالیستی در نمایش تصویر می شوند.

وی در پایان درباره حضور مجید صالحی در نمایش توضیح داد: مجید صالحی از ابتدای پروسه تمرین ها با ما بود اما به دلیل ناراحتی قلبی که برایش پیش آمد نتوانست در اجرا ما را همراهی کند ولی به دلیل همراهی که او با ما داشت و مدت زمانی که تمرین کرده بودیم، قرار شد در یک صحنه از پیش ضبط شده حضورش را با ویدئو پروجکشن در نمایش داشته باشیم.

این نمایش از ۶ تا ۲۳ اردیبهشت ماه هر شب ساعت ۲۰ در تالار گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه می رود.

ساغر خواجه امیری نویسنده نمایش است و عزت الله مهرآوران، مهتاب ثروتی، یونس مولایی با همراهی مجید صالحی در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

