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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

حجت الاسلام خاتمی:

ملت ایران هرگز از حقوق هسته ای خود کوتاه نمی آید

ملت ایران هرگز از حقوق هسته ای خود کوتاه نمی آید

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید اینکه ملت ایران هرگز از حق مسلم خود در برخورداری از فنآوری صلح آمیز هسته ای کوتاه نخواهد آمد گفت: مقام معظم با صلابت و استوار در برابر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با بیان اینکه تدابیر امام خمینی(ره) و مقابله با چنین اقداماتی موجب شده است تا امروز آمریکا از همه پست‎تر و رژیم غاصب کودک کش اسرائیل بدترین رژیم است افزود: مقام معظم رهبری با صلابت تمام در پاسخ دندان‎شکنی به توطئه ‏های آمریکایی داد.

وی با اشاره به اینکه اگر تحریم‎هایی که علیه ایران اعمال شده است علیه هر کشور دیگری اعمال می‎شد، نمی‎توانست پایداری کند، افزود: ملت ایران مقاوم در برابر این تحریم‎ها ایستاده است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه قدرت شیعه و مقلدان امام خمینی(ره) و جانشین وی در میدان ایستاده‎اند، افزود: پاسخ مقام معظم رهبری به دو مقام آمریکایی که ایران را به حمله نظامی تهدید کردند، این بود که اولا غلط می‎کنند، ثانیا دوران بزن و در رو تمام شده است، ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، رها نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ملت ایران در طول ۳۶ سال گذشته با صلابت ایستاده است، افزود: امروز مسئولان کشور با قدرت به مذاکره می‎پردازند و با شش ابرقدرت جهانی به پشتیبانی ملت و مقام معظم رهبری ایستاده‎اند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به روز ۲۴ اردیبهشت ماه به عنوان روز لغو امتیاز تنباکو به دنبال فتوای آیت‎الله شیرازی افزود: شیعه گرسنگی و فشار را تحمل می‎کند اما زیر بار ذلت نمی ‏رود،حسینی واقعی زیر بار ذلت نمی‎رود.

وی با بیان اینکه آیت ‏الله شیرازی علیه مراکز فساد و کانون طغیان با استکبار و استعمار مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی از همه ملت‏های مظلوم دفاع می‎کند و نسبت به کشته شدگان یمنی نیز اعتراض داریم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به ۱۸ اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر افزود: این مجموعه بدون توجه به مرزها،اعتقادی، قومی و نژادی در حوادث غیر مترقبه پشتیبان مردم هستند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: جمعیت هلال احمر کشور نیز در سراسر جهان خدمات‎رسانی می ‏کنند وجمعیت هلال احمر همواره در کمک ‏رسانی جزو گروه‎های پیشگام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به جنایت‎های عربستان همانند جنایت اسرائیل در نوار غزه است و قطعا به زودی رسوا می‎شوند گفت: این جنایت‎ها در سکوت مجامع بین‎المللی صورت می‎گیرد.

حجت الاسلام خاتمی به ۲۳ اردیبهشت به عنوان روز لغو قانون استعماری ذلت بار کاپیتولاسیون  اشاره کرد و افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۳ با این قانون مقابله کرده و مردم را از اهداف این قانون آگاه کرد.

وی گفت: امام به عنوان مجتهد جامع‎الشرایط در شرایطی که رسانه و حکومت در این زمینه سکوت اختیار کرده بودند، سند بردگی ملت ایران را رو کرد و در نامه‎ای اعلام کرد بر اساس این قانون مستشاران نظامی و غیر نظامی و مستخدمین آنها آزادند هر جنایت و خیانتی را در کشور انجام داده و پلیس حق بازداشت آنها را ندارد.

بنابراین گزارش مردم زنجان نیز امروز همزمان با سراسر کشور علیه جنایات آل سعود در یمن راهپیمایی کردند.

کد مطلب 2572503

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