ملت ایران هرگز از حقوق هسته ای خود کوتاه نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با بیان اینکه تدابیر امام خمینی(ره) و مقابله با چنین اقداماتی موجب شده است تا امروز آمریکا از همه پستتر و رژیم غاصب کودک کش اسرائیل بدترین رژیم است افزود: مقام معظم رهبری با صلابت تمام در پاسخ دندانشکنی به توطئه های آمریکایی داد.
وی با اشاره به اینکه اگر تحریمهایی که علیه ایران اعمال شده است علیه هر کشور دیگری اعمال میشد، نمیتوانست پایداری کند، افزود: ملت ایران مقاوم در برابر این تحریمها ایستاده است.
حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه قدرت شیعه و مقلدان امام خمینی(ره) و جانشین وی در میدان ایستادهاند، افزود: پاسخ مقام معظم رهبری به دو مقام آمریکایی که ایران را به حمله نظامی تهدید کردند، این بود که اولا غلط میکنند، ثانیا دوران بزن و در رو تمام شده است، ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، رها نخواهد کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ملت ایران در طول ۳۶ سال گذشته با صلابت ایستاده است، افزود: امروز مسئولان کشور با قدرت به مذاکره میپردازند و با شش ابرقدرت جهانی به پشتیبانی ملت و مقام معظم رهبری ایستادهاند.
حجت الاسلام خاتمی با اشاره به روز ۲۴ اردیبهشت ماه به عنوان روز لغو امتیاز تنباکو به دنبال فتوای آیتالله شیرازی افزود: شیعه گرسنگی و فشار را تحمل میکند اما زیر بار ذلت نمی رود،حسینی واقعی زیر بار ذلت نمیرود.
وی با بیان اینکه آیت الله شیرازی علیه مراکز فساد و کانون طغیان با استکبار و استعمار مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی از همه ملتهای مظلوم دفاع میکند و نسبت به کشته شدگان یمنی نیز اعتراض داریم
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به ۱۸ اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر افزود: این مجموعه بدون توجه به مرزها،اعتقادی، قومی و نژادی در حوادث غیر مترقبه پشتیبان مردم هستند.
حجت الاسلام خاتمی افزود: جمعیت هلال احمر کشور نیز در سراسر جهان خدماترسانی می کنند وجمعیت هلال احمر همواره در کمک رسانی جزو گروههای پیشگام هستند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به جنایتهای عربستان همانند جنایت اسرائیل در نوار غزه است و قطعا به زودی رسوا میشوند گفت: این جنایتها در سکوت مجامع بینالمللی صورت میگیرد.
حجت الاسلام خاتمی به ۲۳ اردیبهشت به عنوان روز لغو قانون استعماری ذلت بار کاپیتولاسیون اشاره کرد و افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۳ با این قانون مقابله کرده و مردم را از اهداف این قانون آگاه کرد.
وی گفت: امام به عنوان مجتهد جامعالشرایط در شرایطی که رسانه و حکومت در این زمینه سکوت اختیار کرده بودند، سند بردگی ملت ایران را رو کرد و در نامهای اعلام کرد بر اساس این قانون مستشاران نظامی و غیر نظامی و مستخدمین آنها آزادند هر جنایت و خیانتی را در کشور انجام داده و پلیس حق بازداشت آنها را ندارد.
بنابراین گزارش مردم زنجان نیز امروز همزمان با سراسر کشور علیه جنایات آل سعود در یمن راهپیمایی کردند.
نظر شما