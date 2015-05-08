ملت ایران هرگز از حقوق هسته ای خود کوتاه نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه زنجان با بیان اینکه تدابیر امام خمینی(ره) و مقابله با چنین اقداماتی موجب شده است تا امروز آمریکا از همه پست‎تر و رژیم غاصب کودک کش اسرائیل بدترین رژیم است افزود: مقام معظم رهبری با صلابت تمام در پاسخ دندان‎شکنی به توطئه ‏های آمریکایی داد.

وی با اشاره به اینکه اگر تحریم‎هایی که علیه ایران اعمال شده است علیه هر کشور دیگری اعمال می‎شد، نمی‎توانست پایداری کند، افزود: ملت ایران مقاوم در برابر این تحریم‎ها ایستاده است.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه قدرت شیعه و مقلدان امام خمینی(ره) و جانشین وی در میدان ایستاده‎اند، افزود: پاسخ مقام معظم رهبری به دو مقام آمریکایی که ایران را به حمله نظامی تهدید کردند، این بود که اولا غلط می‎کنند، ثانیا دوران بزن و در رو تمام شده است، ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، رها نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ملت ایران در طول ۳۶ سال گذشته با صلابت ایستاده است، افزود: امروز مسئولان کشور با قدرت به مذاکره می‎پردازند و با شش ابرقدرت جهانی به پشتیبانی ملت و مقام معظم رهبری ایستاده‎اند.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به روز ۲۴ اردیبهشت ماه به عنوان روز لغو امتیاز تنباکو به دنبال فتوای آیت‎الله شیرازی افزود: شیعه گرسنگی و فشار را تحمل می‎کند اما زیر بار ذلت نمی ‏رود،حسینی واقعی زیر بار ذلت نمی‎رود.

وی با بیان اینکه آیت ‏الله شیرازی علیه مراکز فساد و کانون طغیان با استکبار و استعمار مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: نظام اسلامی از همه ملت‏های مظلوم دفاع می‎کند و نسبت به کشته شدگان یمنی نیز اعتراض داریم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به ۱۸ اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر افزود: این مجموعه بدون توجه به مرزها،اعتقادی، قومی و نژادی در حوادث غیر مترقبه پشتیبان مردم هستند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: جمعیت هلال احمر کشور نیز در سراسر جهان خدمات‎رسانی می ‏کنند وجمعیت هلال احمر همواره در کمک ‏رسانی جزو گروه‎های پیشگام هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به جنایت‎های عربستان همانند جنایت اسرائیل در نوار غزه است و قطعا به زودی رسوا می‎شوند گفت: این جنایت‎ها در سکوت مجامع بین‎المللی صورت می‎گیرد.

حجت الاسلام خاتمی به ۲۳ اردیبهشت به عنوان روز لغو قانون استعماری ذلت بار کاپیتولاسیون اشاره کرد و افزود: معمار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۳ با این قانون مقابله کرده و مردم را از اهداف این قانون آگاه کرد.

وی گفت: امام به عنوان مجتهد جامع‎الشرایط در شرایطی که رسانه و حکومت در این زمینه سکوت اختیار کرده بودند، سند بردگی ملت ایران را رو کرد و در نامه‎ای اعلام کرد بر اساس این قانون مستشاران نظامی و غیر نظامی و مستخدمین آنها آزادند هر جنایت و خیانتی را در کشور انجام داده و پلیس حق بازداشت آنها را ندارد.

بنابراین گزارش مردم زنجان نیز امروز همزمان با سراسر کشور علیه جنایات آل سعود در یمن راهپیمایی کردند.