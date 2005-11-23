اولين جشنواره فرهنگي، ورزشي مددجويان زن سراسركشور پايان يافت

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مسابقات كه با شركت 21 استان ودرسه رشته دو وميداني آمادگي جسماني وتنيس روي ميز انجام شد، اين نتايج به دست آمد:

درمسابقات آمادگي جسماني كه در دوبخش ايستگاهي و انفرادي ودردوگروه سني زير30 سال وبالاي 30 سال برگزارشد، مددجويان استان مركزي، همدان وگلستان در رده سني زير30 سال و مددجويان استانهاي گلستان، تهران وخوزستان در رده سني بالاي 30 سال مقامهاي اول تا سوم را به دست آوردند.

درمجموع نتايج تيمي اين رشته، استان مركزي به مقام نخست رسيد، گلستان دوم شد وتهران به مقام سومي رضايت داد. در رشته دووميداني، تهران ازديگر رقباي خود پيشي گرفت و اول شد. هرمزگان به مقام دومي دست يافت وخوزستان برسكوي سوم ايستاد. استانهاي تهران، خراسان رضوي وخراسان جنوبي هم در رشته تنيس روي ميزعناوين اول، دوم و سوم را به دست آوردند.

درمراسم اختتاميه مسابقات سيد علي تهامي معاون تربيتي، آموزشي سازمان زندانهاي كشور پس از ابرازخوشحالي وخرسندي از برگزاري اولين جشنواره فرهنگي، ورزشي مددجويان زن سراسركشوراز نهادينه شدن ورزش در زندانها سخن گفت و افزود: در گذشته ورزش به شكل محدود و دربين معدودي از مددجويان انجام مي شد، ولي ما امروز توانسته ايم مسابقات ورزشي را در 14 رشته و بصورت كشوري دربين برادران مددجو گسترش دهيم.

امسال اولين جشنواره ورزشي، فرهنگي مددجويان زن را با شركت فعال 21 استان و درسه رشته به ميزباني اداره كل زندانهاي استان تهران برگزارشد و ما سعي برآن داريم تا اين جشنواره همه ساله وبا مشاركت تمامي استانها و درابعاد وسيع تر و رشته هاي ورزشي بيشتري برپا شود.

تهامي در ادامه ازهمراهي ومشاركت سازمان تربيت بدني وكارشناسان اين سازمان در امرتوسعه ورزش وتهيه تقويم ورزشي در زندانها ومعاونت ورزش بانوان استان تهران دربرگزاري اين جشنواره تقدير وقدرداني كرد.

درپايان اين مراسم به مددجويان صاحب مقام جوايز ويژه اي اهدا شد وبه تمامي مددجويان شركت كننده هداياي به رسم يادبود اهدا شد.