"مركل" در راه پاريس ، بروكسل و لندن

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه آلماني دي ولت ، " آنجلا مركل " صدراعظم جديد آلمان اولين روز كاري خود را به سياست خارجي اختصاص داده است .

وي در نظر دارد با سفر به پاريس و ديدار با " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه پيرامون بسط ، توسعه و تعميق مناسبات دوجانبه و همكاريهاي دو كشور در زمينه پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده اتحاديه اروپا به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

" مركل " را در اين سفر " فرانك -والتر اشتاين ماير " وزير امورخارجه كابينه وي همراهي مي كند .

دي ولت در ادامه نوشت : " مركل " و " اشتاين ماير " پس از ديدار و گفتگو با " شيراك " پاريس را به مقصد بروكسل مقر اتحاديه اروپا ترك مي كنند .

صدراعظم جديد آلمان در نظر دارد در بروكسل با " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو ، " خوزه مانوئل باروسو " رئيس كميسيون اتحاديه اروپا ، " جوزف بورل " رئيس پارلمان اروپا و " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا ديدار و گفتگو مي كند .

اين روزنامه آلماني همچنين گزارش داد : " مركل " در نظر دارد روز پنج شنبه توقف كوتاهي در لندن با " توني بلر " نخست وزير انگليس نيز ديدار و گفتگو كند .

دي ولت در پايان گزارش خود تصريح كرد : كابينه جديد آلمان از امروز بطور رسمي فعاليت خود را آغاز مي كنند .