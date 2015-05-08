آل سعود خائن الحرمین الشریفین است/محکومیت جنایات آل سعود در میامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نمازجمعه این هفته که در مسجد جامع میامی برگزار شد با تاکید بر این که امروز آل سعود با حمله به کشور یمن هزاران نفر از زنان و مردان مسلمان و شهرهای مختلف یمن را به خاک خون کشیدند افزود: اینها خائن به حرمین شریفین هستند.

امام جمعه میامی با بیان این مطلب که آل سعود علاوه بر اینکه به کشور یمن حمله می کند بدون هیچ توجیهی مانع ارسال کمکهای دارویی و غذایی به کشور یمن هم هست خاطر نشان کرد: این جنایت ها با حمایت آمریکا و اسرائیل صورت می گیرد.

صفایی پور با اشاره به اینکه اینگونه حرکت ها و حملاتی که از سوی آمریکا و غرب حمایت می شود ادامه خواهد داشت تصریح کرد: مردم کشورهای مختلف باید در مقابل این حرکات کشورهای غرب ایستادگی کنند.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن جنایت آل سعود در حمله به یمن وکشتار مردم مظلوم آن کشور تاکید کرد: این اقدام آل سعود پلید ترین و زشت ترین جنایت و حرکت هاست که باعث شده آل سعود در باتلاق گیر بیفتد.

خطیب جمعه میامی عنوان کرد: بسیاری از کشورها، سعودی ها را تحت فشار قرار دادند تا از شدت حملات به یمن کاسته شود اما حملات با شدت ادامه پیدا کرد و آل سعود برای رسیدن به اهداف خود نسبت به تشدید حملات هیچ ابایی ندارد.

صفایی پور آگاهی و هوشیاری ملت مظلوم یمن را برای مقابله با حملات آل سعود ضروری دانست و اذعان داشت: استکبار جهانی و غرب با حمایت از گروه های تروریستی و داعش سعی بر غلیه بر کشورهای مختلف اسلامی از جمله لبنان، سوریه، عراق و... داشته و در این کشورها ناکام مانده و شکست مفتضحانه ای نصیب آمریکا و اسرائیل شده است و این عدم موفقیت غرب پیام جدی برای آل سعود خواهد داشت.

وی همچنین به اهمیت برگزاری نماز جمعه و اعتکاف در سراسر کشور اشاره کرد و ابراز داشت: امروز نماز جمعه و اعتکاف ضرورت جهانی پیدا کرده و در رسانه های بین المللی موجب نارضایتی وهابیون و تکفیری ها شده و با اعتراض خود از اعتکاف به عنوان عبادتی نمایشی نام می برند.

صفایی پور در خاتمه به نقش موثر حضور روحانیون در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: روحانیون معلمان معنوی در جامعه هستند و برای تقویت روحیه معنوی و اعتقادی مردم در جامعه به تبلیغ امور دینی می پردازند و باید بستر لازم برای حضور روحانیت در شهرها و روستاها فرهم شود.

بعد از نماز جمعه مردم شهید پرور میامی با حضور در خیابان ها شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود سردادند و عامل اصلی جنایات آل سعود در یمن را حمایتهای استکبار جهانی دانستند.

نمازگزاران در این راهپیمایی با پلاکاردها و پارچه های شعارنوشته، اقدام عاجل سازمانهای بین المللی و کشورهای مسلمان منطقه را در برابر این جنایات آشکار ضد انسانی و ضد اسلامی خواستار شدند.