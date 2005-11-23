نبرد مدعيان كاراته كشور درصدرجدول

به گزارش خبرنگار" مهر" مهمترين بازيهاي هفته اول را تيمهاي صدرنشين انجام مي دهند. نفت اهواز كه با 27 امتيازصدرنشين است، بايد با دانشگاه آزاد كه با 25 امتياز درجاي سوم جدول قراردارد مبارزه كند.

ديدار دوتيم درمرحله رفت به جنجال كشيده شد وحالا جمعي ازستارگان كاراته ايران كه داعيه حضور درتيم ملي را دارند، به مصاف هم مي روند. نفت با فيكوهي، بهنام فر، با پير، فرخي، سليمي، ويشگاهي، جودت، حسن بيگي وحسين روحاني تيم قدرتمندي نشان داده كه براي تكرارقهرماني خود به اين پيروزي نيازدارد.

دانشگاه آزاد نيز با حضور" رافائل آقايف " چهره سرشناس تيم ملي آذربايجان عزيزي، شكيب، زين الدين، جعفرقلي زاده ومحمدي به تكرارپيروزي برابرنفت مي انديشد. اما تيم دوم جدول يعني فولاد مباركه اصفهان كه با صدرنشين در امتياز27 برابر است، 3 بازي درپيش دارد كه تلاش مي كند با كسب پيروزي همچنان در كورس قهرماني باقي بماند.

حضورمرتضي هاشميان قهرمان اميدهاي جهان درقبرس، حسن روحاني ، مجيد طهاني و بازگشت علي شاطرزاده به تركيب اصلي باعث شد كه شاگردان حسن شاطرزاده به فكرصدرنشيني باشد. البته يك بازي سخت برابردانشگاه آزاد نيز پيش روي تيم اصفهاني است.

برنامه كامل هفته اول ازدوربرگشت:

مرحله اول:

نفت تهران - نفت اهواز

پاس - آذفر اروميه

منطقه آزاد كيش - ايزد فردوس

لاله مهرگان - پالايش پخش كرمانشاه

دانشگاه آزاد - فولاد مباركه

مرحله دوم:

پاس - فجر سپاه

منطقه آزاد كيش - نفت اهواز

لاله مهرگان- آذفر اروميه

دانشگاه آزاد - ايزد فردوس

فولاد مباركه - پالايش وپخش كرمانشاه

مرحله سوم:

منطقه آزاد كيش - نفت تهران

لاله مهرگان - فجرسپاه

دانشگاه آزاد - نفت اهواز

فولاد مباركه سپاهان - آذفر اروميه

پالايش وپخش كرمانشاه - ايزد فردوس