فاصله خود را با جودوي ايران كاهش مي دهيم

امين آزاد دانا رييس هيات جودوي استان قم با بيان اين مطالب به خبرنگار" مهر" افزود: تدابيرلازم و امكانات مورد نيازفراهم شده است وتمام تلاش ما اين است كه ميزباني شايسته براي جودوكاران سراسركشور بايستم.

وي ادامه داد: نزديك 450 جودوكار درقالب 33 تيم از 28 استان دراين مسابقات شركت خواهند داشت ومطمئن باشيد يكدوره مسابقه سطح بالا را برگزارخواهيم كرد.

رييس هيات جودوي استان قم در مورد برنامه هاي اين هيات براي جودوي قم گفت: هدف اصلي ما كم كردن فاصله جودوي قم با سطح اول جودوي ايران است. در اولين مرحله نيز برنامه ريزي براي راه اندازي ليگ استان را در دستوركار داريم. ضمن اينكه سال آينده بطورقطع يك تيم در ليگ دسته اول شركت خواهيم داد. البته درمورد مربيان نيزبايد بگويم هدف ما بهره گيري ازتوان فني مربيان داخل استان است و اگرنتوانيم ازآن بهره لازم را ببريم، ازمربيان طراز اول ساير استانها بهره مي بريم.

آزاد دانا دررابطه با مراسم افتتاحيه رقابتهاي كشوري گفت: تمام مسئولين استان وبسياري ازقهرمانان تيمهاي ملي را به اين مسابقات دعوت كرده ايم. مراسم افتتاحيه نيز عصرپنجشنبه درسالن شهيد حيدريان انجام مي شود.