استراتژي هاي كاهش فقر در ايران تبيين شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش با اشاره به اين كه بهبودي چشمگيري در زمينه كاهش فقر به ويژه فقر غير درآمدي در ايران حاصل شده است، تصريح كرده است: اگر ايران به كاهش فقر درآمدي و غير درآمدي مصمم باشد با چالش هاي زيادي روبرو خواهد شد.

در اين گزارش آمده است: براي ارائه سياست هاي مورد نياز براي كاهش فقر در ايران، شناسايي استراتژي كاهش فقر كه تا به حال در كشور دنبال شده ضروري است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: در زمينه كاهش فقر در ايران بايد به استراتژي كلي كاهش فقر، توسعه انساني و نيازهاي اساسي نظير آموزش، غذا، مسكن و تامين آب، حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت از نيازمندان،معلولين و ازكارافتادگان، توان افزايي زنان و حفاظت از محيط زيست توجه ويژه اي كرد.

اين سازمان مي افزايد: براساس دومين گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد(2005)، ايران در 7 نشانگر از برنامه توسعه عقب خواهد ماند.

البته گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد كه ايران در بسياري از نشانگرها به اهداف توسعه دست خواهد يافت و هر چند ايران مي تواند در سطح كشوري به بسياري از اين اهداف نيال آيد اما در بسياري از استان ها امكان دسترسي به اين اهداف را نخواهند داشت.

سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه اين گزارش، توسعه بخش غير نفتي، تاكيد بر ايجاد اشتغال با استفاده از سياست هاي كارآمد و مناسب،تقويت كشاورزي و اشتغال در بخش خارج از مزرعه براي كاهش مهاجرت، توجه به صادرات غير نفتي، سياست هاي مالي، تنظيم سياست هاي كلان با تاكيد بر تقويت رشد و كاهش فقر، سياست هاي پولي، نرخ هاي ارز و آزادسازي تجاري، آزاد سازي مالي تقويت نهادها و ظرفيت سازي در مردم به جاي ارايه كمك مستقيم، تقويت راهبرد ناحيه مدار را از جمله سياست كاهنده فقر اعلام كرده است.

در اين گزارش تصريح كرده است: اصلاحات اقتصاد كلان نظير اصلاحات تجاري و اصلاح قيمت در صورت عدم توسعه نهادها بي ثمر خواهند بود.

براساس اين گزارش، همچنين مصرف پول با راهبرد عرضه- محور در ارايه كمك هاي مستقيم غذايي و غيره به مردم در صورتي كه ظرفيت هاي مردم تقويت نشوند مفيد نخواهد بود. به طوري كه در تقويت توانمدندي ها بايد مشكلات نظام يافته اجتماعي و اقتصادي و چالش هاي نهادي جاري در نظر گرفته شوند.

به گزارش مهر، سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران راهبرد توسعه ناحيه مدار را براي دستيابي به كاهش مستمر فقر پيشنهاد مي كند كه اين نوع برنامه ها براي كاهش نابرابري هاي منطقه اي و بهبود عدالت در بين گروه هاي مختلف اجتماعي در ايران مورد نياز است.