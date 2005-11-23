فراكسيون وفاق در خصوص راي اعتماد به "تسلطي" موضع گيري قطعي نمي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين اطلاعيه ضمن تاكيد بر لزوم كمك منطقي و موثر به دولت آمده است: بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه بخش قابل توجهي از اعضاي فراكسيون تصميم نهايي خود را به راي گيري اصلي (جلسه رسمي مجلس) موكول كرده اند و اميد است بنا به تشخيص اقدام نمايند.