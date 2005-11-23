به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين اطلاعيه ضمن تاكيد بر لزوم كمك منطقي و موثر به دولت آمده است: بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت كه بخش قابل توجهي از اعضاي فراكسيون تصميم نهايي خود را به راي گيري اصلي (جلسه رسمي مجلس) موكول كرده اند و اميد است بنا به تشخيص اقدام نمايند.
در پي اعلام 35 درصد پاسخ ممتنع و عدم حد نصاب موافق و مخالف؛
فراكسيون وفاق در خصوص راي اعتماد به "تسلطي" موضع گيري قطعي نمي كند
هيات رييسه فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس با اشاره به نظرسنجي روز گذشته خود در مورد راي اعتماد به تسلطي وزير پيشنهادي نفت اعلام كرد: از بين 97 فرم افكار سنجي با توجه به 35 درصد پاسخ ممتنع (و عدم حد نصاب موافق و مخالف) امكان موضع گيري قطعي ميسر نشد.
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