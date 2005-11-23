فايننشال تايمز: آمريكا خواهان به تعويق انداختن تصميم نهايي درباره ايران است// روسيه نشستي در ماه دسامبر برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز يك ديپلمات اروپايي در اين زمينه اظهارداشت :" ما براي تماسها و ارتباطات اوليه با ايران آماده هستيم. مي خواهيم بدانيم كه آيا مي توانيم شرايطي را براي بازگشت سه كشور انگليس ، فرانسه و آلمان ، به پاي ميز مذاكره فراهم كنيم يا خير؟"

برپايه اين گزارش يك ديپلمات غربي در وين نيز اعلام كرد كه اوپيش بيني مي كند روسيه نشستي را در ماه دسامبر ترتيب دهد كه به اروپاييها و ايرانيان اجازه مي دهد كه با هم مذاكره كنند.

اين ديپلمات درادامه سخنان خود افزود:" در حال حاضر هركس سعي دارد تا درمذاكرات آتي شركت داشته باشد. يكي از مواردي كه روسيه، چين و هند خواستار آن شده اند اجازه زمان بيشتري نسبت به اين مساله است."

اين ديپلمات در بخش ديگري از سخنانش تاكيد نمود :" ما مي خواهيم تا جايي كه بتوانيم اتحاد بين المللي بيشتري با ايران داشته باشيم."

به گفته مقامات اروپايي، آمريكا و اروپا در جستجوي يك قطع نامه جديد عليه تهران نيستند و اين درحالي است كه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز پنج شنبه دروين آغاز به كار مي كند.

ديپلماتهاي اروپايي روز گذشته ( سه شنبه) گفتند كه مقامات ايراني از طرح روسيه چندان خشنود نشدند چرا كه اين طرح به آنها پيشنهاد مي كند كه فرايند غني سازي اورانيوم بايد در ايران به شرط مشاركت شركاي خارجي ادامه پيدا كند.

ديپلمات اروپايي ديگري نيز گفت :" اما ايرانيان توافق كرده اند كه مذاكره كنند . بنابر اين نظرات روسيه در اين مذاكرات بررسي خواهد شد."

اين روزنامه آمريكايي در ادامه آورده است : اگرچه طرح روسيه هنوزمشخص و روشن نيست ، اما به همه طرفها اين اجازه را مي دهد تا مقابله با ايران را به تعويق بيندازند.

دربخش ديگري از اين گزارش آمده است به نظر مي رسد آمريكا كه موضع سخت تري را نسبت به تهران اتخاذ كرده وبا بحران جنگ در عراق مواجه است ، تلاش مي كند تا هر چه بيشتر اين مساله را به تعويق بيندازد .

اين گزارش حاكي است : آمريكا ودولتهاي اروپايي همچنين مصرانه مي خواهند تا در صورت اجماع نظر اعضاي سازمان ملل ،پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود.

درپايان اين خبر آمده است: روسيه تصميم گرفته تا تهران را متقاعد كند كه طرح مسالمت آميزآژانس بين المللي انرژي اتمي را امضا كند كه درپي آن دولتهاي اروپايي اعلام كردند كه آماده هستند تا مذاكرات خود را با تهران از سر بگيرند.