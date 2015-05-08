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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۴۶

با برتری مقابل سیاه‌جامگان؛

فولادنوین اهواز قهرمان لیگ دسته اول شد

فولادنوین اهواز قهرمان لیگ دسته اول شد

تیم فوتبال فولادنوین اهواز با برتری مقابل سیاه جامگان مشهد به عنوان قهرمانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه بین دو تیم فولادنوین اهواز صدرنشین گروه «الف» و سیاه‌جامگان مشهد صدرنشین گروه «ب» مرحله گروهی این مسابقات برگزار شد.

در این بازی که میزبا آن با قرعه کشی مشخص شد، تیم فوتبال فولادنوین اهواز با تک گل دقیقه 28 فرشاد جان‌فزا برابر حریف مشهدی خود به پیروزی دست یافت و قهرمان این مسابقات لقب گرفت.

دو تیم فولادنوین اهواز و سیاه‌جامگان مشهد به عنوان تیم‌های برتر رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به مسابقات لیگ برتر صعود کرده‌اند.

کد مطلب 2572632

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