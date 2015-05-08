فولادنوین اهواز قهرمان لیگ دسته اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه بین دو تیم فولادنوین اهواز صدرنشین گروه «الف» و سیاه‌جامگان مشهد صدرنشین گروه «ب» مرحله گروهی این مسابقات برگزار شد.

در این بازی که میزبا آن با قرعه کشی مشخص شد، تیم فوتبال فولادنوین اهواز با تک گل دقیقه 28 فرشاد جان‌فزا برابر حریف مشهدی خود به پیروزی دست یافت و قهرمان این مسابقات لقب گرفت.

دو تیم فولادنوین اهواز و سیاه‌جامگان مشهد به عنوان تیم‌های برتر رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به مسابقات لیگ برتر صعود کرده‌اند.