انگليس خواستار توضيح آمريكا درباره زندانهاي مخفي "سيا" در اروپا خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، يكي از سخنگويان وزارت خارجه انگليس اعلام كرد: انگليس به عنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا به درخواست هيئت هاي كشورهاي مختلف براي ارسال نامه به دولت آمريكا و توضيح خواستن درباره عملكرد سيا (سازمان اطلاعات مركزي آمريكا) در زمينه ايجاد مراكز شكنجه مخفيانه در اروپا پاسخ مثبت داده است و اين نامه به زودي ارسال خواهد شد.

اين سخنگو اعلام كرد: در جلسه وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا اين تصميم گيري اتخاذ شد اما تاريخ معيني براي ارسال نامه مشخص نشده است و فقط قرار است به زودي ارسال شود.

" گزارشگر ويژه سازمان ملل درامور شكنجه مدتي پيش ازاتحاديه اروپا و شوراي اروپا خواست تحقيقات سطح بالايي رادرباره ادعاهايي مبني بر وجود زندانهاي مخفي آمريكا در اروپاي شرقي انجام دهند .

مانفرد نواك Manfred Nowak گزارشگر سازمان ملل در امور شكنجه در حاشيه همايش شكنجه كه به مناسبت بيستمين سالگرد تشكيل شوراي بين المللي توانبخشي شكنجه قربانيان درهلسينگرواقع درشمال كپنهاگ پايتخت دانمارك برگزار شد به خبرگزاري فرانسه گفت : من بسيار نگران اين ادعاها مبني بر وجود بازداشتگاههاي سري دولت آمريكا و سازمان سيا در بخشهاي مختلف جهان هستم. "