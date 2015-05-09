تکواندوی استان مرکزی به رده پنجم کشوری ارتقا یافته است

ابوالفضل ذوالفقار روشن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیات تکواندوی استان مرکزی در ارزیابی سال گذشته در بین ۴۸ هیات فعال ورزشی، در رده A جدول ارزیابی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: دوره هماهنگی سالیانه داوری تکواندو، هر ساله در استان های کشور برگزار می شود و امسال نیز دوره داوری تکواندوی آقایان و بانوان استان مرکزی، در اراک برگزار شد.

دبیر هیات تکواندوی استان مرکزی گفت: چنانچه داوری در این دوره ها شرکت نکند، در آن سال حق داوری ندارد و در صورتی که داوری سه سال متوالی در این دوره ها حضور نداشته باشد طبق مقررات فدراسیون، نمی تواند به ارتقای داوری دست پیدا کند.

این مربی بین المللی تکواندو تصریح کرد: دوره هماهنگی داوری، امسال زیر نظر علی اصغر ذوالفقاری، نماینده و مدرس بین المللی فدراسیون و نماینده کوکیوان کره در ایران برگزار شد که در بخش آقایان از ۵۴ داور استان، ۲۴ نفر و در بخش بانوان نیز از ۱۶ داور، ده نفر در این دوره شرکت کردند و داورانی که در این دوره شرکت نکرده اند تا پایان سال حق داوری ندارند.

وی افزود: اسامی شرکت کنندگان به عنوان پذیرفته شدگان در سایت فدراسیون ثبت می شود و حکم مدرک برای شرکت کنندگان در دوره امسال را دارد.

دبیر هیات تکواندوی استان مرکزی در پایان گفت: در این دوره آخرین تغییرات در زمینه قوانین داوری مطرح شد و قوانین داوری تکواندو، نبست به سال گذشته تغییرات کلی داشته است.