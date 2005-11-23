پگاه اروميه با وطن پرست به چالدوران رفت // نئوپان گنبد و برق تهران مهمترين ديدار هفته يازدهم

مهمترين بازي اين هفته هم درگنبد برگزارمي شود. برق، تيم جوان و يكدست ليگ برترميهمان تيم نئوپان است. صنام به قم مي رود تا با اتكا ديداركند.

پيروزي بعد ازيكي دو باخت بايد به اصفهان برود تا با ذوب آهن مبارزه كند. پگاه كه اين روزها دوران بحران را پشت سرمي گذارد، دوشنبه شب وطن پرست را جايگزين شهنازي كرد، به چالدوران مي رود تا برابر آيدانه بازي كند. گل گهر درسيرجان ازپيام مخابرات پذيرايي مي كند وسرانجام سايپا در اروميه ميهمان آذرپيام اروميه است. اين آخري ازاهميت بسياربالايي برخوردار است، چرا كه تيمهاي دوم وسوم جدول براي جا نماندن ازكورس قهرماني به مصاف هم مي روند وخوب مي دانند كه باخت دراين بازي مي تواند سقوط آنها حتي تا مكان پنجم جدول را درپي داشته باشد.

نئوپان گنبد - برق تهران

برق با كابوس شكست وارد گنبد مي شود. صنام وپگاه در2 بازي قبل با اين واژه آشنا شدند وحالا برق به گرداب نئوپان مي رود. باي محمد دوجي يك تيم خوب و سرحال را ساخته است، اين تيم بعد ازچند شكست حالا براي تيمهاي قدرتمند ليگ خط ونشان مي كشد. عرفان نواز پاسورپاكستاني گنبدي ها هم درنقش پاسور وهم دردفاع روي تور براي دوجي يك مهره كليدي است. ضمن اينكه اين مربي با تجربه به خوبي از جوانان تيم خود بازي مي گيرد. دانش فر و تاجر اين روزها براي تيم خود خوب بازي مي كنند.

البته نكته بارز درتيم گنبد دفاع مستحكم روي تور، داخل ميدان و دريافت كم نقص است كه عظيم جزيده دراين قسمت خوب كار مي كند. درمقابل برق پس ازكسب 2 پيروزي 3 گيمه، به گنبد مي رود تا نئوپان را تحت تاثير بازي خوب جوانان خود قرار دهد. زادون، محمد كاظم وحمزه زريني دركناريك بازيكن با تجربه به نام قاسميان تاكتيكهاي ست كوويچ را به خوبي اجرا مي كنند. مجتبي عطار ليبروي اين تيم نيزبعد ازدعوت شدن به اردوي تيم ملي انگيزه مضاعفي براي نمايش توانايي هاي خود دارد.

اتكا قم - صنام تهران

اتكا قم بعد از باختن در ماهشهر حالا ميزبان قهرمان فصل قبل است. تيمي كه آيدانه را درخانه شكست داد وازپيكان يك گيم با ارزش گرفته است. با داشتن يك پاسور خوش فكر بنام سعيد عسگريان و جواناني همچون بخششي، سهرابي، غياثي و... به فكر يك بازي خوب برابرمدافع عنوان قهرماني است. درمقابل صنام كه نمي خواهد بيش ازاين امتياز ازدست بدهد، به فكر يك پيروزي قاطع است تا از مكان چهارم جدول بازهم بالاتر برود.

آيدانه چالدران - پگاه اروميه

درچالدوران يك بازي زيبا و ديدني را شاهد خواهيم بود. پگاه براي خروج از بحران تعويض مربي به پيروزي دراين بازي نياز دارد. ميزبان يعني آيدانه نيز شرايطي مشابه دارد. شاگردان فرهاد اعرابي اگر مشكل دريافت را در تيم حل كنند، مي توانند با استفاده ازتجربه بالاي معدني درنقش پاسور وضربات بهنام محمودي، علي فتاحي و داود خان احمدي نتايج بهتري كسب كنند، اما پيروزي در اين بازي براي شاگردان وطن پرست كه به تازگي تيم را تحويل گرفته و زمان كافي براي تمرين نداشته، اين پيروزي ازنان شب واجب تر است.

محمد سليماني كه درگنبد دفاع شد حالا به فكرجبران است، بهبودي نيزبايد بازي در امتيازات حساس را نيز بيشتر تمرين كند، البته اگرتابش نژاد ومحمدي مثل هميشه باشند، پگاه كارچندان دشواري پيش رو نخواهد داشت.

گل گهر سيرجان - پيام مخابرات گلستان

شاگردان خليل آزمون در اولين سال حضورخود درليگ برترنتايج خوبي كسب كرده اند. حضور درمكان هشتم براي اين تيم نوپا يك موفقيت است. رضا نائيني درامر بازيسازي يك بازيكن با تجربه است كه نصير احمد، رئوفي، تابعي و توانايي را به خوبي صاحب موقعيت مي كند. پيامي ها كه منتظرپايان دور رفت هستند با اكبر ناييني به سيرجان مي روند. اين تيم جوان اگر درچند پست تقويت شود، مي تواند بهتر ازاين نتيجه بگيرد.

سايپا - آذرپيام اروميه

يكي ديگر ازبازيهاي زيباي هفته يازدهم دراروميه انجام مي شود. تماشاگران علاقه مند اين شهر كه هفته ها است، شاهد بازيهاي زيبا وجذاب درليگ برترهستند. عصر پنجشنبه مي توانند يكي ديگر ازاين بازيها را نيزتماشا كنند. ديدار تيمهاي دوم وسوم جدول بسيارحساس و ديدني خواهد بود. زيرا تيم بازنده يكي دوپله درجدول پايين خواهد رفت.

آذرپيام كه به فكرنزديك شدن به صدرنشين است، با بازيسازي مهدوي و ضربات اسلوبودان وكواچ دردوسوي آنتن به فكريك پيروزي خانگي است. سايپا نيزدل به تجربه محمد شريعتي پاسورخود وضربات جعفري، بازارگرد وجلوه بسته است.

ذوب آهن - پرسپوليس

ديداردوتيم انتهاي جدولي نيزمي تواند جذابيتهاي خاص خود را داشته باشد. پرسپوليس با وجود داشتن يك تيم خوب وجوان نتيجه لازم را نمي گيرد وذوب آهن نيزبا اين شرايط درمكان سيزدهم جدول ايستاده است. هردوتيم براي پيروزي وفرار ازانتهاي جدول به كسب پيروزي فكرمي كنند.

برنامه كامل هفته يازدهم: پنجشنبه 3/9/83

اتكا قم - صنام تهران

داوراول: شفقي - داوردوم: ابراهيم زاده

ذوب آهن اصفهان - پرسپوليس تهران

داور اول : محسني - داور دوم : يزدان پناه

آيدانه چالدوران - پگاه اروميه

داوراول: فيروزي - داوردوم: غياثي

گل گهرسيرجان - پيام مخابرات

داوراول: يگانه مجد - داوردوم: ثابتي پور

نئوپان گنبد - برق تهران

داوراول: صدري - داوردوم: عابدزاده

آذرپيام اروميه - سايپاي تهران

داوراول: شاهميري - داوردوم: جعفري