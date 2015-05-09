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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۰۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

تولد کودک تالاسمی در دنیای امروز قابل قبول نیست

تولد کودک تالاسمی در دنیای امروز قابل قبول نیست

تبریز-رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت:به دنیا آمدن کودکی بابیمار تالاسمی در دنیای امروز موردقبول نیست چون با یک آزمایش می توان فهمید که حاصل ازدواج دو نفر کودک تالاسمی است یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز شامگاه روز جمعه طی سخنانی در مراسم جشن بیماران تالاسمی در تالار استاندارد تبریز گفت: مسئولان باید از کودکان تالاسمی معذرت خواهی کنند چون وجود کودک تالاسمی خردسال در دنیای امروز شرم آور است و قابل قبول نیست که اکنون ما تولد بیمار تالاسمی داشته باشیم.

محمدحسین صومی افزود: وظیفه نظام سلامت، درمان بیماران است و ما در حد مقدورات و توان خود سعی کردیم بیمارستان شهید قاضی را برای خون گیری و درمان کودکان تالاسمی آماده تر سازیم. و

وی افزود: بیمارستان کودکان تا 2 ماه دیگر راه اندازی می شود. این پروژه توسط شهرداری در حال ساخت است و با بازنگری این پروژه بخش خون گیری را در آن برای بیماران تالاسمی تعبیه کرده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش مهم گروهای مردم نهاد و خیریه ها در کمک به بیماران یاد آور شد: تلاش دانشگاه علوم پزشکی در راستای همکاری با سمن ها غیر دولتی برای ارتقا سطح درمان و فرهنگ عمومی است و نظام اجتماعی باید طوری شکل گیرد تا بیماران فقط دغدغه درمان داشته باشند و بیماران تالاسمی بجز این درد، درد دیگری نداشته باشند.

کد مطلب 2572682

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