كريم آتشي، سينماگر دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به توليد نشدن فيلم‌هاي دفاع مقدس آيا برگزاري جشنواره لزومي دارد يا نه، گفت: "وقتي توليد فيلم جنگي نداريم، دليلي ندارد با صرف كلي هزينه توليدات سال‌هاي قبل را دوباره به نمايش دربياوريم."

سازنده "پنجاه روز التهاب" در مورد ركود توليدات سينماي دفاع مقدس گفت: "اولاً فيلم‌هاي دفاع مقدس گيشه چندان خوبي ندارند و در هنگام اكران چندان از آنها استقبال نمي‌شود. از همه مهم‌تر حمايت‌هاي دولتي در مورد سينماي دفاع مقدس به شدت كم رنگ شده است و وقتي هم حمايت كم شود، فيلمسازان ديگر رغبتي به توليد اثار جنگي ندارند. از آنجا كه ارزشهاي دفاع مقدس به شدت در جامعه كم رنگ شده است، فيلمسازان هم به تبعيت جريان ذكرشده عمل مي‌كنند."

اين كارگردان درباره مديريت سينماي دفاع مقدس گفت: "چندان فرقي ندارد مديريت سينمايي دفاع مقدس در دست نظاميان باشد يا غيرنظاميان، مهم اين است آن كاري كه قرار است ما انجام دهيم درست و اصولي انجام شود و تصميم‌گيري‌ها از سوي مقام‌هاي بالاتر درست انجام شود تا زيرمجموعه‌ها بتوانند با توجه به بودجه‌اي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد بتوانند تصميمات درستي بگيرند و برنامه سالانه دفاع مقدس را سازماندهي كنند."

آتشي در ادامه افزود: "بايد كليه مسئولان و دست اندركاران سينماي دفاع مقدس با همدلي و وفاق در جهت اعتلا و پيشرفت سينماي دفاع مقدس بكوشند، اختلاف و چندگانگي جز ضربه به سينماي دفاع مقدس فايده ديگري نخواهد داشت."

وي تأكيد كرد: "مشكل اصلي كه با آن رو به رو هستيم برمي‌گردد به رابطه‌اي عمل كردن و نداشتن ضابطه خاصي براي توليدات آثار سينمايي. ناگهان مسئولان تصميم مي‌گيرند فيلمي با بودجه كلان توليد كنند كه با چنين بودجه‌اي مي شود چند فيلم دفاع مقدس ساخت. دليل اصلي اين نگرش هم مقطعي فكر كردن مسئولان سينمايي است. آنها آينده‌انديشي نمي‌كنند تا با تدوين برنامه‌اي حساب‌شده در جهت اعتلاي سينماي دفاع مقدس كارهاي عملي انجام دهيم تا آن خون‌هايي كه براي پايداري و سرافرازي نظام و كشور در طول هشت سال دفاع مقدس بر زمين ريخته شده پايمال نشود."