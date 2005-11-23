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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۳

همزمان با هفته فرهنگ و در مغرب؛

همايش "استراتژي فرهنگي در كشورهاي اسلامي" برگزار شد

به دنبال اعلام هفته " استراتژي فرهنگي در كشورهاي اسلامي " از سوي سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي ( آيسيسكو) همايشي سه روزه با همين عنوان در مغرب برگزار شد.

به گزازش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي ( آيسيسكو) همايشي سه روزه با عنوان " استراتژي فرهنگي در كشورهاي اسلامي" در رباط  پايتخت مغرب برگزار كرد.

همايش فوق به ارائه هنرهاي اسلامي، ميراث فرهنگي اسلام، فرهنگ و تمدن اسلام اختصاص دارد. 

در اين همايش تحقيقات ديني كه در كشورهاي اسلامي انجام شده مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرند.

به گزارش خبرگزاري محيط، اين همايش سه روزه كه در مقر آيسيسكو برگزار مي شود،  از 22 نوامبر (1 آذر) شروع و امروز24 نوامبر( 3 آذر) به پايان مي رسد.

در اين همايش 12 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي چون عربستان، سنگال، سوريه، الجزاير، تونس، عمان و ايران و ديگر كشورهاي اسلامي به همراه دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي حضور دارند.

همايش فوق به رياست دكتر ابوبكر احمد باقادر رئيس مجلس رايزني استراتژي فرهنگ اسلامي برگزار خواهد شد . 

 

کد مطلب 257271

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