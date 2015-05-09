حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۹ مدرسه علمیه در شهرهای بوشهر، خورموج، برازجان، اهرم، جم، عسلویه، کنگان و گناوه وجود دارد که به زودی ساختمان های مدارس علمیه خورموج و اهرم تکمیل خواهد شد.

وی افزود: با حمایت‌های بی‌دریغ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر آیت الله صفایی بوشهری کارهای خوبی در این مدت در سطح استان صورت گرفته و تحولات خوبی در این حوزه شاهد هستیم.

جمالی بیان کرد: در حال حاضر یک‌هزار طلبه خواهر در مدارس حوزه علیمه در سطح استان مشغول به تحصیل هستند که امسال نیز ۴۶۰ نفر دیگر پذیرش خواهد شد.

وی در خصوص ساختمان مدرسه علمیه فاطمیه شهر خورموج نیز گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۲۰۰ متر در دو طبقه و با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال ساخته می‌شود.

جمالی با اشاره به اینکه تلاش می شود این پروژه تا مهرماه سال جاری به بهره برداری برسد، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته هر چه زودتر عملیات اجرایی ساختمان جم نیز آغاز شود.