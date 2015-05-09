به گزارش خبرنگار مهر، بسکتبال از گذشته های دور تاکنون یکی از رشته های مهم در استان کردستان بود و به همین دلیل این استان نه تنها یکی از قطب های اصلی در کشور بود که بازیکنان بی شماری را تحویل تیم ملی در رده های سنی می داد.

سابقه درخشش بسکتبال کردستان به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر می گردد و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تیم هایی از این استان در رقابت های سطح اول کشور حضور داشتند و برای بسکتبال کشور افتخار آفرینی می کردند.

نگاهی به سابقه و تاریخ رشته ورزشی بسکتبال در کردستان نشان می دهد که این استان همواره در عرصه بازیکن و مدیریت در این رشته ورزشی دارای جایگاهی ویژه در کشور بوده چه زمانی که تیم های باشگاهی این استان در رقابت های کشوری حضور داشتند و چه زمانی که در راس فدراسیون و کمیته های زیرمجموعه مدیرانی از کردستان بسکتبال کشور را مدیریت می کردند.

اواسط دهه ۸۰ بار دیگر بسکتبال کردستان به دوران اوج خود رسید نه تنها بازیکنانی از کردستان در ترکیب ثابت تیم ملی افتخارآفرینی می کردند که تیم تراکتورسازی از این استان نیز در سه فصل حضور در رقابت های سوپر لیگ توانست در مقابل تیم های قدرتمند کشور بازی های بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد.

افت و خیزهای بسکتبال کردستان در دو دهه اخیر

جایگاه بسکتبال در بین مردم استان کردستان همواره ویژه بوده است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و همچنین وضعیت جسمانی نوجوانان این استان، میزان رغبت برای حضور در رشته ورزشی بسکتبال بیش از سایر رشته های ورزشی بوده و علیرغم اینکه برنامه ای منسجم برای پرورش استعدادهای این رشته در گذشته نیز وجود نداشت ولی بودند استعدادهای که با حضور خود در این عرصه باعث افتخار برای ورزش کردستان می شدند.

بسکتبال کردستان در حدود دو دهه اخیر با چالش ها و افت و خیزهای زیادی همراه بود و در حالی که طی سالهای ۸۵ تا ۸۸ تیم تراکتورسازی کردستان در رقابت های سوپر لیگ کشور به افتخار آفرینی می پرداخت که از سال ۸۸ و به دنبال بی ثباتی مدیریتی در راس هیئت از یک سو و بی تفاوتی مدیران وقت ورزش استان از سوی دیگر باعث رکود این رشته ورزشی در کردستان شد.

حامد سهراب نژاد بازیکن کردستانی تیم ملی

شش سال از آخرین حضور بسکتبال کردستان در رقابت های سطح اول کشور می گذرد و در این مدت زمان وعده های مختلفی در خصوص تعیین تکلیف این رشته ورزشی مطرح شده است که تاکنون تمامی این وعده ها بایگانی شده و مهمترین رشته ورزشی استان کردستان نیز در رکود کامل به سر می برد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که هر چند شش سال از حضور بسکتبال کردستان در سطح اول کشور می گذرد ولی سال گذشته بانوان بسکتبالیست کردستانی برای جبران جایگاه خالی مردان دست به کار شدند و با ارائه بازی های بسیار خوب راهی رقابت های لیگ برتر شده اند و قرار است که فصل جاری را در رقابت های سطح اول کشور سپری کنند.

حضور تیم باشگاهی کردستان در لیگ دسته اول

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان ضمن اظهار تاسف از وضعیت کنونی بسکتبال در این استان عنوان کرد: واقعا جای تاسف است که کردستان علیرغم داشتن توانمندی های ویژه جایگاهی در بسکتبال کشور ندارد و باید با برنامه ریزی در راستای جبران این وضعیت تلاش کرد.

حامد جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعیین تکلیف رئیس هیئت بسکتبال کردستان بعد از دو سال بلاتکلیفی یادآور شد: بعد از تعیین سه چهار نفر به عنوان سرپرست هیئت بسکتبال کردستان اواخر سال گذشته انتخابات مجمع برگزار شد و در نهایت رئیس هیئت انتخاب شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه اداره کل ورزش و جوانان برای جبران چند سال عقب ماندگی بسکتبال کردستان چیست، بیان کرد: یکی از برنامه های اصلی ما این است که ضمن جذب یک سرمایه گذار حداقل یک تیم دسته اولی در رقابت های فصل جاری رقابت های بسکتبال کشور داشته باشیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: حتی اگر یک سرمایه گذار نیز حاضر به سرمایه گذاری در این عرصه نشود اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان با استفاده از توانمندی های بومی و محلی خود تیمی در رقابت های دسته اول کشور شرکت خواهد داد.

وی با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در رشته ورزشی بسکتبال افزود: هر چند که تقریبا سه سالی است که هیئت استان تقریبا تعطیل و نیمه تعطیل بوده است ولی همچنان بازیکنان جوانی هستند که بتوان با تکیه بر توانمندی های آنها تیمی راهی رقابت های لیگ دسته اول کرد تا از اعتبار بسکتبال این استان دفاع کند.

وعده های هیئت جدید عملیاتی نشده اند

در حالی که بیش از سه ماه از برگزاری مجمع هیئت بسکتبال و انتخاب رئیس این هیئت می گذرد ولی در این مدت زمان نه تنها وعده های رئیس جدید تاکنون عملیاتی نشده است که وضعیت هیئت بسکتبال کردستان همچنان نگران کننده است و هیئت نیز تاکنون نتوانسته است اقدامی برای ساماندهی این وضعیت داشته باشد.

سامان ویسی ملی پوش بسکتبال کردستان

وحید رومی رئیس جدید هیئت بسکتبال کردستان در مجمع انتخاباتی خود که بهمن ماه سال ۹۳ برگزار شد، وعده داده بود که برای بهتر شدن وضعیت این رشته ورزشی برنامه های مختلفی را طراحی کرده و اجرا می کند که اکنون بعد از سه ماه خبری از اجرایی کردن برنامه های وعده داده شده نیست.

وحید رومی وعده داده بود که بسکتبال کردستان را به جایگاه قبلی خود بر می گرداند و تلاش می کند که در حوزه استعدادیابی و همچنین برگزاری رقابت های رده های سنی پایه نیز برنامه های بهتری را اجرایی کند که البته تا این لحظه خبری از اجرایی کردن این برنامه ها در میان نیست.

قطع آب و برق خانه بسکتبال کردستان به دلیل بدهی

در حالی که هیئت جدید در راستای عملیاتی کردن وعده های خود ناکام بوده که بر اساس اعلام یکی از مربیان شاغل در خانه بسکتبال کردستان در سنندج، خانه بسکتبال استان به دلیل بدهی با قطعی برق و آب مواجه بوده است و هم اکنون نیز هزینه های آن پرداخت نشده است.

این مربی بسکتبال کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مبهم بسکتبال استان بعد از روی کار آمدن هیئت جدید عنوان کرد: در حالی که هیئت سه ماه است که فعالیت های خود را آغاز کرده است که تاکنون دبیر هیئت مشخص نشده و کمیته های زیرمجموعه هیئت نیز همچنان بلاتکلیف هستند.

وضعیت همچنان مبهم فعالیت های هیئت بسکتبال کردستان از یک سو، مطالبه جدی مردم به ویژه بسکتبالیست دوستان استان از سوی دیگر و وعده مدیر کل ورزش و جوانان کردستان برای حضور تیمی از این استان برای شرکت در رقابت های دسته اول سه ضلع پازلی هستند که به نظر می رسد به این زودی ها حل شدنی نیست.

تلاش برای ارتقاء ورزش بسکتبال در کردستان و لزوم بهره برداری از ظرفیت های این بخش نیازمند یک برنامه ریزی جامع است و بدون شک این مهم بدون مشارکت همه فعالان این رشته و همچنین بهره برداری از تمامی ظرفیت های استان امکان پذیر نیست که به نظر می رسد متولی ورزش کردستان باید هر چه سریعتر در این حوزه ورود پیدا کرده و مشکلات را ساماندهی کند تا بسکتبال کردستان بار دیگر در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و اعتبار از دست رفته خود را بازیابد.

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گزارش؛ آرمان نصراللهی