فراخوان از 3 هزار بنگاه اقتصادي براي بيان مشكلات

به گزراش مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي،‌ محمد جهرمي در ديدار با رئيس و هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران با تشريح ديدگاه‌هاي دولت نسبت به بخش خصوصي، مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي اقتصادي را با رويكردي روزآمد و متناسب با نيازهاي كشور ضروري توصيف كرد و افزود: مزيت موجود كشور به لحاظ سرمايه انساني و فيزيكي بستر منابي را براي سرمايه‌گذاري فراهم ساخته كه مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق مشكلات را رفع كرد.

جهرمي به رويكرد جديد وزارت كار و امور اجتماعي به موضوع كارآفريني و آموزش هدفمند نيروي كار اشاره كرد و يادآور شد: نيروي انساني مهمترين عامل توسعه و همچنين هدف توسعه بر اساس تعاليم اسلامي است. از اين رو ايجاد بستر فعاليت معطوف به كارآيي نيروي كار ضرورت سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي براي آموزش را مضاعف ساخته است و اتاق بازرگاني مي‌توند با وزارت كار و اموراجتماعي در خصوص ايجاد مراكز مشاوره، كارآفريني و آموزش همكاري جدي تر را به انجام برساند.

وزير كار و امور اجتماعي تلاش براي كسب سهم مناسب از بازار كار جهاني را يكي از اولويت‌هاي كشور ذكر كرد و با اشاره به برنامه‌هاي جديد براي حمايت از كاريابي‌هاي خصوصي، خاطر نشان ساخت: اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور كه در تعامل با ساير كشورها است مي تواند با كاريابي‌هاي خصوصي در زمينه اعزام نيروي كار در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي تجاري و بازرگاني همكاري بيشتري داشته باشد.

در اين ديدار رئيس و اعضاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران از برگزاري نشست اخير وزراي اقتصادي با اعضاي اتاق بازرگاني قدرداني كرده و خواستار تداوم اين نشست‌ها شدند.

محمدرضا بهزاديان رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز تعامل دولت و نهادهاي فعال بخش خصوصي را عاملي براي ايجاد فضاي كار و توليد در كشور دانست و آمادگي اتاق تهران را براي همكاري و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي پيشنهادي وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد.



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