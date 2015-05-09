محمد آذرپی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوی تیم ملی ژیمناستیک عنوان کرد: مرحله نخست اردو در روز پنجشنبه به پایان رسید و ملی پوشان بعد از چند روز استراحت دوباره به اردو برمی گردند.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم از استعدادهای جوان در تیم ملی استفاده کنیم. از همین ۹ نفر تیم ملی نیز همه به غیر از یک نفر مهره های جوان هستند که البته از این جمع ۹ نفره نیز چند نفر ریزش خواهند داشت.

آذرپی در پاسخ به این سوال که این اردو برای آماده سازی تیم برای چه مسابقاتی است بیان کرد: هم رقابتهای دانشجویان جهان در تیرماه را در پیش داریم و هم مسابقات قهرمانی مردان آسیا که مرداد در ژاپن برگزار می شود که باید برای این رویدادها آماده شویم.

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک در خصوص برنامه اردوهای تیم ملی خاطرنشان کرد: اردوی بعدی تیم ملی به احتمال فراوان در یکی از شهرستانهای کشور برگزار می شود و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا اردوی خارجی در یکی از کشورهای ترکیه-ارمنستان-اوکراین یا باکو داشته باشیم.