حذف عقل از فرايند فهم ديني مبتني بر حذف اجتهاد است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" حجت الاسلام علي اكبر رشاد، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در نشستي كه به مناسبت روز جهاني فلسفه با موضوع بايستگيهاي كنوني فلسفه در عرصه پژوهش در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد به موضوع بايستگي هاي گستره كاركرد عقل در دين پژوهي پرداخت.

حجت الاسلام رشاد در آغاز سخن به موضوع انسداد اجتهاد اشاره كرد و گفت : آنگاه كه عقل به صحنه درك و فهم پاي مي گذارد اجتهاد آغاز مي شود. اما در حوزه اهل دين ما امروز دچار انقباض و نوعي انسداد مضاعف هستيم.

وي در ادامه چهار ساحت در محضر دين كه قابليت اجتهاد دارد را بر شمرد و گفت : اين ساحات عبارتند از "تفهم"، يعني منطق فهم؛ ساحت "مفاهيم"، يعني پرداختن به گزاره هاي نو؛ ساحت "تفهيم"، يعني ساحت انتقال به غير؛ و ساحت "تحقق"، نيز يعني نظام پردازي.

حجت الاسلام رشاد با تأكيد بر اين مطلب كه امروزه اجتهاد ما به حوزه مفاهيم محدود شده است گفت : يافتن و پرداختن مفهوم سازي ديني در حوزه مفاهيم عمدتاً متوقف بر حوزه فقه است. در اين حوزه غالباً به بيان تكاليف فردي گرايش داريم. حوزه هاي فراواني در دايره تلاش اجتهادي و استنباط ما بيرون و مغفول مانده است. در حوزه عقايد ادوار كلاميه روشن است و ما شاهد شش قرن ركود در اين حوزه هستيم. در حوزه اخلاق نيز وضع، نابسامانتر از حوزه هاي ديگر است.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي افزود: اگر روزي بنا باشد اجتهاد را در همه حوزه ها فعال كنيم اولاً بايد بپذيريم كه عقل مدرك اول است. يعني حتي كاربرد وحي و سنت نيز نيازمند كاربرد عقل است و عقل عاملي است كه مي تواند وحي را بفهمد. اگر بنا باشد اين انسداد را بشكنيم و از اين دوره انقباض عبور كنيم بايد فهم واقعي عقل را به او در مقام فهم دينداري بدهيم.

وي در ادامه تصريح كرد: اصولاً اگر عقل را از گردونه فرايند فهم ديني حذف كنيم عملاً اجتهاد را حذف كرده ايم. اجتهاد بدون عقل معني ندارد. بنابراين بايد اجتهاد در اجتهاد فعال شود. به عبارتي ديگر ما بايد در مقام روش شناسي و منطق فهم، تجديد نظر كنيم و اجازه دهيم مقام اجتهاد و منطق اجتهاد متحول شود. اگر از اين راه آغاز شود عناصر اصلي و مدارك دروني آن نيز بايد مورد بازنگري و بسط و توسعه قرار گيرند. بنابراين بسط اجتهاد جز به منابع سنتي آن نيست. بايد ما در قلمرو مداركي كه از رهگذر آن به مبداي معرفت مي نگريم تحول مورد نظر را صورت دهيم.

حجت الاسلام رشاد در پايان اظهار داشت: من قصد ندارم به اصول ارزشمند فقه شيعي كه معتقدم اگر يك علم ديني و اسلامي شيعي داشته باشيم آن همان اصول فقه است تعرض كنم. اما غافل نبايد شد كه در اصول نيز كاستيهايي راه يافته اند.