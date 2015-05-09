به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که افشین دبیری رئیس هیات مدیره باشگاه دبیری از انتخاب جواد اصغری مقدم به عنوان سرمربی آینده تیم فوتبال دبیری خبر داد و تاکید کرد که وی به کارش در این تیم ادامه خواهد داد. افشین دبیری تاکید کرده بود که مذاکره با اصغری مقدم را خود وی انجام داده و باید این انتخاب را با شهرام دبیری مدیرعامل باشگاه هم در میان بگذارد.

با این حال از تبریز خبر می‌رسد که شهرام دبیری علاقه‌ای به ادامه همکاری با اصغری مقدم ندارد و در واقع رای برادر خود را وتو کرده است. شهرام دبیری که به واسطه نتایج فصل گذشته تیم فوتسال این باشگاه انتقادات زیادی به عملکرد اصغری مقدم دارد،به هیچ عنوان راضی به ادامه همکاری با وی نیست.

گفته می‌شود شهرام دبیری گزینه‌های مطرح دیگری را به جز اصغری مقدم مدنظر دارد و اگر مذاکراتش با این گزینه‌ها هم به نتیجه‌ای نرسد، سراغ یک مربی بومی خواهد رفت.