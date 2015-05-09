به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط‌عمومی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دبیر هشتمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی گفت: اشاعه و ترویج فرهنگ منوّر رضوی، گسترش فعالیت‌های علمی، هنری و پژوهشی مرتبط با سیره حضرت امام رضا(ع)، شناسایی، تجلیل و حمایت از تولیدكنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی و كمك به انتشار از اهداف برگزاری هشتمین جشنوارة بین المللی انتخاب كتاب سال رضوی است.

محمد هادی زاهدی خاطرنشان کرد: هشتمین جشنواره بین‌المللی انتخاب كتاب سال رضوی با محتوای تألیف، ترجمه و پایان‌نامه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت به مناسبت میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و و لادت با بركت حضرت فاطمه معصومه(س) همزمان با دهه كرامت در سازمان كتابخانه‌ ها، موزه‌ ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی برگزار می شود.

وی اظهار کرد: هشتمین جشنواره انتخاب كتاب سال رضوی شامل بخش های مختلفی از جمله کتاب برتر، كتاب دیجیتال برتر، پایانامه برتر، ناشر برتر و آثار شایسته برگزار شده و لذا آثار ارسالی باید دارای یكی از بخش های پنجگانه با موضوع امام رضا (ع) و خاندان آن حضرت باشد كه طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر شده باشد.

وی ادامه داد: آثار ارسالی با موضوع امام رضا(ع)، خاندان امام رضا(ع)، ‌حضرت جواد الائمه، حضرت حسین بن موسی الكاظم(ع)، حضرت احمد بن موسی الكاظم (ع) و حضرت فاطمة معصومه (س) در هر یك از بخش‌های پنجگانه در جشنواره شرکت و مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند.

وی بیان کرد: نویسندگان، ناشران و علاقه مندان به جشنواره انتخاب كتاب سال رضوی می‌توانند برای كسب اطلاعات بیشتر به سایت این جشنواره به نشانی http: //ketabsal. aqlibrary. ir مراجعه کنند.