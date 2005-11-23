انتظار مي رفت احمدي نژاد با خير خواهان مجلس مشورت مي كرد// تسلطي نه چهره سياسي است و نه از مسايل سياسي داخلي و خارجي اطلاع كافي دارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد به عنوان اولين مخالف تسلطي ضمن بيان اين مطلب افزود: آقاي تسلطي به صراحت اعلام كرده كه در زمان انتخابات در هيچ ستاد انتخاباتي فعاليت نداشته است، اين موضوع با منش يك بسيجي كه داوطلب حضور در همه در عرصه هاست چه سنخيتي داشته است.

وي افزود: ما بايد بدانيم موضع ايشان در انتخابات اخير چه بوده است؟

اين عضو فراكسيون اصولگريان با اشاره به سخنان احمدي نژاد در دفاع از تسلطي مبني بر اينكه هر فردي در راي دادن آزاد است گفت: فرمايش رئيس جمهور صحيح است، اما آيا صحيح است ايشان و خانواده اش در انتخابات به خود به كسي راي داده كه بسياري از خطوط قرمز را زير سوال برده است. اين موضوع چقدر با ديدگاه تشكيل دولت اسلامي رئيس جمهور سازگار است.

هدايت خواه خطاب به تسلطي تصريح كرد: آيا صحيح است زماني كه دكتر احمدي نژاد در شهرداري بود به ايشان سمتي را پيشنهاد كرده و آقاي تسلطي پرسيده است حقوق و درآمد آن چقدر است و از پذيرش اين مسئوليت سرباز زده است.

وي افزود: البته آقاي تسلطي بعدا گفته و چون پذيرش اين مسئوليت باعث مي شد شب ها دير به خانه بروند همسرشان مخالف بوده است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: تسلطي پاسخ دهد آيا در حال حاضر كه رئيس جمهور 17 - 18 ساعت از وزرا كار مي كشد مي تواند بپذيرد شبها دير به منزل برود.

وي خاطر نشان كرد: حضور تسلطي در خانه سازماني در حاليكه خانه شخصي دارد چه توجيهي دارد اگر به دليل امنيتاست آيا منزل خود را در اختيار يكي از كارمندان قرار داده است.

عضو فراكسيون اصولگرايان خاطر نشان كرد: از يك منبع موثق نقل شده كه تسلطي از افكار آقاي سين جانبداري مي كرده است و آقاي ن از مشاوران فني ايشان است و وارد شده و براي ايشان كار مي كند.

وي افزود: براي من سخت است به عنوان كسي كه براي راي آوردن احمدي نژاد نذر كرده و تلاش كرده است، هم اكنون با وزير پيشنهادي رئيس جمهور مخالفت كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس تاكيد كرد: توفيق يا عدم توفيق دولت نهم دامن همه جريان اصولگرا را مي گيرد و آرمان بلندي تشكيل دولت اسلامي كه رئيس جمهور بر آن تاكيد دارد دولتمردان شايسته را مي طلبد و بايد در گزينش آنها دقت كرد.

هدايت خواه با انتقاد ازاحمدي نژاد كه در انتخاب گزينه خود براي وزارت نفت با مجلس رايزني نكرده است، خاطر نشان كرد: براي همراهي و همدلي انتظار مي رفت احمدي نژاد با مشورت و همدلي بيشتر با خير خواهان مجلس اقدام به معرفي وزير كند.

هدايت خواه افزود: متاسفانه وزير پيشنهادي در هيچ يك از حوزه هاي مديريتي و كارشناسي تخصص ندارد او فوق ليسانس معماري است و مدتي فرماندار و سپس مشاور و معاون عمراني استاندار بوده است - 17 سال در پتروشيمي در مديريت دسته سوم و چهارم فعاليت كرده و مسئوليت وي در پتروشيمي كه يك شركت فرعي از شركت نفت وزير مجموعه وزارت نفت است انبارگرداني، شهرداري و عمراني بوده است.

وي تصريح كرد: تسلطي حتي يك چهره سياسي هم نيست و شناخت سياسي بالايي از مسايل كشور و جهان ندارد.

هدايت خواه ادامه داد: بر خلاف رئيس جمهور تسلطي هيچ اعتقادي به وجود مافياي نفتي به عنوان شبكه گسترده ندارد ايشان به دليل عدم برخورداري از ديدگاه روشن تداوم و طرفدار سياست مديريت قبلي است.

وي تاكيد كرد: عدم باور به شعار ما مي توانيم و مي شود رئيس جمهور و شعار تحول احمدي نژاد در برنامه هاي تسلطي ديده مي شود. ايشان فردي است كه داراي جرات و جسارت براي تحول نيست و به شدت محافظه كار است.

پس از اتمام صحبت هاي هدايت خواه اكثريت مجلس با احسنت، احسنت از صحبت هاي وي حمايت كردند و زماني كه موافق در جايگاه قرار گرفت، نمايندگان يك صدا با بيان شماره 2 راي مخالف خود به تسلطي را اعلام كردند.