به گزارش خبرنگار محمدجواد حسین زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی اظهار داشت: انس و الفت افراد جامعه با کتاب و گرایش آنها به مطالعه می تواند در رشد و آگاهی جامعه تاثیر به سزایی داشته باشد.

وی با اشاره به وجود ۱۲۶ باب کتابخانه عمومی در کرمان اظهار داشت: ۶۳ هزار و ۲۹۱ متر مربع فضای کتابخانه ای در استان کرمان وجود دارد.

این مسئول از به امانت گرفتن دو میلیون و ۵۹۰ هزار جلد کتاب از کتابخانه های این استان طی یک سال گذشته خبر داد و ابراز داشت: در این مدت سه میلیلون و ۷۶۸ هزار و ۶۲۲ نفر به کتابخانه های استان مراجعه کرده اند که کرمان رتبه هفتم در این زمینه را داراست.

حسین زاده از وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های کرمان خبر داد و ابراز داشت: کرمان رتبه ششم تعداد اعضا را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان در ادامه از رتبه دوم کرمان در زمینه منابع دیداری و شنیداری خبر داد و افزود: همچنین کرمان در زمینه توزیع خدمات اینترنتی به مراجعان رتبه دوازدهم را داراست.

وی رتبه کرمان در زمینه تعداد نسخه های کتاب در کتابخانه ها را هشتم دانست و بیان داشت: ۲.۵ متر فضای کتابخانه ای به ازاء هر فرد در کرمان وجود دارد.

حسین زاده یادآور شد: ۶۱ انجمن کتابخانه عمومی، ۶۶ کانون نهج‌ البلاغه و قرآن، ۲۴ کمیته نهضت مطالعه مفید، ۶۳ کانون ادبی کتابخانه ‌ای و ۲۳ کانون مطالعاتی کتابخانه ‌ای در استان کرمان فعالیت می‌کند.

وی بر لزوم تبیین جایگاه کتاب در جامعه تاکید و تصریح کرد: باید با ایجاد زیرساخت های لازم فرهنگ مطالعه مفید در جامعه ترویج داده شود.