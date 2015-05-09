ساخت روباتهایی که «فکر می کنند» و «تصمیم می گیرند»

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان روباتی ساخته اند که این روزها در اعماق آبهای ساحلی غرب استرالیا در حال گوش دادن به امواج صوتی محیط اطراف است. طراحی روباتی با این قابلیت و اینکه بتواند در مواقع لزوم بهترین تصمیم را اتخاذ کند گرچه تا پیش از این در فیلمهای علمی و تخیلی دیده می شد اما حالا به واقعیت تبدیل شده است.

این روبات خودکار بخشی از یک پروژه تحقیقاتی محسوب می شود که هدف آن کشف ناشناخته های محیط زندگی انسان و دستیابی به درک بهتری از آن است.

دانشمندان دانشگاه MIT این روبات فوق مدرن را ساخته و مدتی است چند نمونه از آن را به اعماق آبهای ساحلی غرب استرالیا فرستاده اند. این روباتها در شرایط مختلف و با توجه به فاکتورهای مختلف محیطی قابلیت تصمیم گیری دارند. این توانایی جالب توجه به لطف استفاده از پیشرفته ترین سطوح برنامه ریزی در آنها ایجاد شده است.

دانشمندان به این دسته از روباتها به عنوان آغازگر دور تازه ای از اکتشافات توسط انسانها نگاه می کنند که طی آن لزوما به حضور فیزیکی انسان نیازی نیست و این روباتها هستند که به نمایندگی از انسانها و البته در بسیاری از موارد به طور کنترل از راه دور عصر نوینی از اکتشافات را رقم می زنند.

براساس برآورد تازه ای که توسط سازمان اقیانوس شناسی و اتمسفریک آمریکا صورت گرفته هم اکنون ۹۵ درصد از اعماق اقیانوس ناشناخته باقی مانده است اما با استفاده از این نوع روباتها امید می رود بخش زیادی از ناشناخته های زمین آشکار شود.