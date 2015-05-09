استقلال – تراکتورسازی؛ بازی بزرگ قبل از فینال لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور فردا یکشنبه با انجام هشت دیدار همزمان سپری می شود که طی آن در مهم ترین بازی هفته، تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار تیم استقلال می رود.

این دیدار می تواند لقب بازی بزرگ هفته را یدک بکشد، دیداری که حتی در سرنوشت قهرمانی لیگ چهاردهم نیز تاثیری مستقیم خواهد داشت و سه امتیاز آن می تواند تراکتورسازی را یک گام دیگر به اولین قهرمانی اش در لیگ برتر نزدیک تر کند. هم اکنون تیم تراکتورسازی با ۵۴ امتیاز و گل آوراژ ۲۱+ در صدر جدول ایستاده است، نفت تهران با امتیاز مشابه با تراکتور و تفاضل گل ۱۶+ در رده دوم قرار دارد و تیم های سپاهان، ذوب آهن، فولاد و استقلال به ترتیب با ۵۳، ۴۸، ۴۸ و ۴۷ امتیاز در رده های سوم تا ششم ایستاده اند. پیروزی احتمالی تراکتورسازی برابر استقلال، باخت احتمالی نفت تهران به صبا و شکست احتمالی سپاهان در مسجدسلیمان، تبریزی ها را بیشتر از هر زمان دیگری به قهرمانی در لیگ نزدیک خواهد کرد. تراکتورسازان در هفته پایانی میزبان نفت تهران هستند که از این دیدار هم به عنوان فینال لیگ چهاردهم یاد می شود. استقلال هم در هفته سی ام در قالب دربی سرخابی های تهران، با پرسپولیس مصاف می کند.

ریکاوری استقلال در هفته پرکار تراکتور

تیم تراکتورسازی تبریز در حالی برای دیدار با رقیب سرسخت خود استقلال تهران آماده شده که سه شنبه گذشته در دبی برابر تیم الاهلی امارات شکست خورده و علاوه بر نتیجه ای که در آن بازی تشریفاتی برای این تیم تبریزی رقم خورد، خستگی ناشی از انجام این مسابقه و همچنین مسافرت، موجب شده تا شاگردان تونی اولیویرا برای دیدار با استقلال، طی هفته گذشته ریکاوری و استراحت کافی نداشته باشند.

تراکتوری ها پس از بازگشت از دبی، تنها یک جلسه در تبریز تمرین کرده اند و با همین یک تمرین، دیروز عازم تهران شدند تا برای دیدار با استقلال تنها فرصت یک جلسه تمرین عرق گیری داشته باشند.

این در حالی است که تیم استقلال پس بازی هفته بیست و هشتم خود برابر صبای قم در روز یازدهم اردیبهشت، تمرینات خود را طبق برنامه انجام داده و ضمن مرور کارهای تاکتیکی، فرصت ریکاوری و استراحت مناسب را نیز داشته و با شرایط مناسب تری خود را آماده دیدار با حریف تبریزی اش کرده است.

سرخپوشان پیروزی می خواهند

اهمیت این بازی برای دو تیم تراکتورسازی و استقلال به حدی است که می توان این دیدار را مهم ترین مصاف هفته ماقبل پایانی لیگ چهاردهم عنوان کرد. تراکتورسازی که هواداران پرتعداد خود را در ورزشگاه آزادی خواهد دید، برای اینکه همچنان شانس اول قهرمانی باشد، نباید در این دیدار به چیزی جز پیروزی و سه امتیاز فکر کند چراکه اگر نتیجه ای غیر از پیروزی برای تراکتورسازان رقم بخورد، اولین قهرمانی فوتبال تبریز در لیگ برتر به خطر خواهد افتاد. با این شرایط، تونی اولیویرا تیمش را با سیستم و ابزاری تهاجمی تر راهی میدان خواهد کرد تا بلکه با فشار بر روی دروازه محسن فروزان، دروازه بان نه چندان مطمئن تیم استقلال به خواسته خود رسیده و با حمایت هوادارانش، با دستی پر به تبریز بازگردد.

تلاش استقلال برای کسب سهمیه

در آن سوی میدان نیز تیم استقلال تهران اگرچه دیگر شانسی برای قهرمانی ندارد، اما تیم امیر قلعه نویی می خواهد برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا نهایت تلاش خود را انجام بدهد تا این تیم برای یک سال متوالی دیگر از بازی های مهم آسیا به دور نباشد. البته کار آبی های تهران برای رسیدن به خواسته شان چندان هم راحت نیست و آنها باید برای کسب سهمیه، از سد دو رقیب سرسخت و آماده به نام های تراکتورسازی و پرسپولیس عبور کنند.

شکست خانگی برابر تراکتورسازی موجب خواهد شد تا آبی ها فصل آینده نیز لیگ قهرمانان آسیا را از تلویزیون به تماشا بنشینند. البته شرایط جدول به گونه ای است که با پیروزی احتمالی استقلال نیز آسیایی شدن این تیم قطعیت پیدا نمی کند چراکه تیم های ذوب آهن و فولاد هم با امتیازی بالاتر به شدت به دنبال کسب سهمیه هستند.

تراکتور بهترین تیم در بازی های خارج از خانه

آمار نشان می دهد که تراکتورسازی تیمی است که در بیرون از خانه هم نتایج بهتری کسب می کند و دیدار با استقلال هم می تواند ادامه دهنده نتایج خوب سرخپوشان خارج از تبریز باشد. بخصوص اینکه استقلال در سال های اخیر نتوانسته تراکتورسازی را در ورزشگاه آزادی شکست دهد و نتایج اخیر دو تیم در تهران از برتری تیم تبریزی و یا تساوی دو تیم حکایت دارد. این در شرایطی است که استقلال در فصل جاری نتوانسته صد در صد بازی های خانگی اش را پیروز شود و میانگین تقریبی دو امتیاز از هر بازی خانگی را کسب کرده است. البته پیروزی در همه بازی های خانگی نمی تواند کاری آسان باشد و در مجموع باید گفت که نتایج خانگی استقلال در فصل جاری چندان هم بد نبوده است. فراموش نشود که تراکتورسازی بهترین تیم لیگ چهاردهم از لحاظ کسب امتیاز در خانه حریفان است.

دیدار جالب آندو - قلعه نویی!

مصاف تراکتورسازی در خانه استقلال همچنین تقابل چند چهره از دو تیم است که می تواند بر جذابیت های این دیدار اضافه کند. با اینکه از زمان جدا شدن قلعه نویی از تراکتورسازی، دو سالی می گذرد اما رویارویی دوباره این مربی با تیم سابق خود بار دیگر می تواند یکی از نکات مهم بازی یکشنبه باشد. اما مهم تر از این تقابل، برخورد قلعه نویی با شماره ۱۴ تراکتورسازی خواهد بود. آندرانیک تیموریان که در نیم فصل اول برای استقلال توپ می زد، دور برگشت لیگ چهاردهم را با حضور در تراکتورسازی طی می کند و اکنون او باید برابر امیر قلعه نویی، استقلال و هواداران این تیم قرار بگیرد.

آندو در نیم فصل دوم و هر موقع که موفق به گلزنی شده است، شادی های گل بحث برانگیز و معنی داری را نشان داده و اشاره ای تلویحی و طعنه آمیز به سرمربی تیم سابق خود داشته است. با این وضعیت، جالب ترین اتفاق بازی دو تیم استقلال و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی، می تواند گلزنی آندو برابر تیم قلعه نویی باشد و آنگاه باید منتظر شادی پس از گل هافبک تیم تبریزی و البته واکنش قلعه نویی و هواداران استقلال بود. بازی با استقلال فرصتی برای آندو است تا طعنه های خود را این بار در برابر لنز دوربین ها، بلکه به صورت حضوری به سرمربی سابق خود نشان دهد که البته این اتفاق در دنیای فوتبال نمی تواند چندان جالب و پسندیده باشد.

نبرد ایستگاهی ها در آزادی

از طرفی تیموریان بازیکنی است که در بازی های اخیر تراکتورسازی حضوری موثر در ترکیب تیمش داشته و توانسته در لیگ برتر و آسیا هفت پاس گل بدهد. سانتر ها و حتی پرتاب های اوت آندو یکی از نقاط قوت تیم تونی اولیویرا به شمار می آید و قطعا در بازی با استقلال نیز تیم تراکتورسازی تلاش خواهد کرد تا از این حربه برای گشودن دروازه میزبانش استفاده کند. آندو در نیم فصل اول که در استقلال بود، چندان از این قابلیت خود استفاده نمی کرد و شاید تفکرات قلعه نویی به گونه ای بود که این توانایی آندو کمتر مورد بهره آبی ها قرار می گرفت.

رسیدن به گل از روی ضربات ایستگاهی و کرنرها توسط تراکتوری ها در حالی است که تیم استقلال نیز در بازی های خود نشان داده که تیمی گلزن از روی ارسال ها و ضربات ایستگاهی است و اگر در بازی عصر یکشنبه ورزشگاه آزادی گلی به ثمر برسد، به احتمال فراوان از روی یک کار ایستگاهی خواهد بود.

مصدومیت بهترین پاسور استقلال

اما روز گذشته خبری در خروجی برخی خبرگزاری ها قرار گرفت که موجب شد تا نگرانی به اردوی آبی های تهران بیاید. مصدومیت جاسم کرار در تمرین روز جمعه استقلال موجب شد او نتواند به تمرین ادامه دهد و همین امر سبب شد تا احتمالات در خصوص نبود او در دیدار یکشنبه بوجود بیاید. غیبت احتمالی کرار برابر تراکتورسازی در حالی خواهد بود که این بازیکن پرحاشیه عراقی حدود سه سال قبل دوران درخشانی را با پیراهن سرخ تراکتور داشت و حتی در ورزشگاه آزادی با یک ایستگاهی به یاد ماندنی، دروازه استقلال را گشود و موجب شد تا تبریزی ها با پیروزی دو بر یک به خانه بازگردند.

کرار یکی از بازیکنانی است که محبوبیت خاصی بین هواداران تراکتورسازی داشت اما با رفتنش به استقلال، به این محبوبیت خود در تبریز پشت کرد. حضور جاسم کرار که با هشت پاس گل، بهترین پاسور استقلال در فصل جاری لقب گرفته، در بازی فردا قطعا یکی از نکات جالب مسابقه خواهد بود. کما اینکه در بازی رفت دو تیم در تبریز این بازیکن عراقی با پیراهن استقلال برابر تراکتورسازی بازی خوب و البته توام با حاشیه ای را انجام داد.

گلزنی ادینیو، محتمل ترین اتفاق!

پیکار آبی های تهران با سرخپوشان تبریز اما فارغ از رقابت برای کسب امتیاز و پیروزی، میدانی برای خودنمایی و رقابت بهترین گلزنان دو تیم خواهد بود. این دیدار شاهد تقابل دو گلزن برتر لیگ خواهد بود؛ ادینیوی ۱۸ گله از تراکتورسازی و سجاد شهباززاده ۱۲ گله از استقلال. حضور این دو مهاجم خطرناک در نوک پیکان حمله دو تیم که تاکنون ۳۰ گل از میان ۹۰ گل تراکتورسازی و استقلال در این ۲۸ هفته را به ثمر رسانده اند، می تواند نوید بخش یک بازی جذاب و پرگل را بدهد، بخصوص وقتی به آمار گل های خورده دو تیم نگاهی انداخته شود. آمار گل های دریافتی تراکتورسازی و استقلال نشان می دهد که در بین شش تیم بالای جدول، این دو تیم بیشتر از بقیه بالانشینان گل خورده اند.

تراکتورسازی ۳۰ و استقلال ۲۹ گل خورده دارند که حتی در قیاس با تیم رده دهمی پدیده و تیم رده چهاردهمی پیکان که خطر سقوط را نیز احساس می کند، بیشتر گل خورده اند. این موضوع باعث شده تا ادینیو و شهباززاده در انتظار روزی خاطره انگیز در ورزشگاه آزادی باشند و برای افزودن بر تعداد گل های زده شان، انگیزه مضاعفی داشته باشند. ادینیو مهاجمی است که در چهار تقابل اخیر خود با استقلال چه با پیراهن مس کرمان و چه با پیراهن تراکتورسازی، چهار بار دروازه حریف آبی پوش را گشوده است و حالا که تراکتوری ها با ۵۱ گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارند و در هر ۱۰ بازی اخیر خود نیز به گل رسیده اند و از سویی استقلالی ها در حدود دو سوم بازی های این فصلشان گل خورده اند، می توان گلزنی بهترین گلزن سرخپوشان تبریز در دیدار با آبی های تهران را محتمل ترین اتفاق مسابقه مهم فردا قلمداد کرد.

نیم نگاه تبریزی ها به تهران و مسجدسلیمان

تراکتورسازی آخرین بازی خود در لیگ را با تساوی یک بر یک برابر همشهری اش گسترش فولاد سپری کرده اما در سوی مقابل، استقلال در هفته بیست و هشتم موفق شد صبا را در قم با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

بازی رفت دو تیم تراکتورسازی و استقلال در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با نتیجه دو بر یک به سود میزبان تمام شد و فصل گذشته نیز تراکتورسازی در بازی هفته آخر خود در ورزشگاه آزادی تهران سه بر یک برابر تیم استقلال به برتری رسید.

دیدار مهم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ برتر از ساعت ۱۸ فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. همزمان با این بازی، هفت بازی دیگر از جمله مصاف نفت تهران با صبای قم و نفت مسجد سلیمان با سپاهان اصفهان نیز به انجام خواهد رسید. دو دیداری که نتیجه آنها برای تبریزی ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

گزارش از: محمود نصیرپور