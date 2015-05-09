حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید اخیر وزیر راه و شهرسازی از کنارگذر جنوبی بابل برای لزوم تسریع در تکمیل این پروژه مهم ملی تاکید کرد و گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داد تا این طرح مهم ملی تا هفته دولت به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی وعده داده تا این طرح مهم ملی تا هفته دولت به سرانجام برسد، تکمیل کنارگذر جنوبی بابل را در رفع ترافیک منطقه مرکزی مازندران مهم برشمرد و آن را دغدغه مشترک نمایندگان و مسئولان استان بیان کرد.

نیازآذری گفت: کنار گذر جنوبی بابل علاوه بر روان سازی ترافیک شهر بابل، فرصت های جدید اقتصادی برای این شهرستان فراهم می کند و منجر به توسعه کالبدی شهر، ارتقای شبکه مواصلاتی درون شهری و کارآمدی و کارایی عناص رتشکیل دهنده می شود.

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: طرح کنارگذر جنوبی بابل دارای ۱۶ کیلومر طول و ۴۵ متر عرض خاکی و آسفالت شده است و دو روگذر، یک زیرگذر، چندین پل بزرگ و کوچک و دوربرگردان دارد.