به گزارش خبرنگار مهر، پنجم اردیبهشت بود که حسین باقری توانست از میان سه گزینه نهایی شهرداری قم در جلسه غیر علنی شورا، اعتماد اعضا را کسب کرده و با ۱۶ رأی موافق صندلی شهردار قم را از آن خود کند.

باقری که قرار است پنجاه و هفتمین شهردار قم پس از محمد دلبری باشد، پس از گذشت دو هفته از تصمیم شورای شهر هنوز نتوانسته به طبقه هفتم ساختمان شهرداری برود.

همین موضوع موجب شد در روزهای گذشته در میان محافل نیمه رسمی و برخی رسانه‌ها تردیدهایی در صدور حکم شهردار قم توسط وزارت کشور به وجود بیاید تا اینکه روز جمعه ۱۸ اردیبهشت دو پایگاه خبری، از امتناع وزیر کشور نسبت به امضای حکم باقری خبر دادند.

با این حال عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر قم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید شورای شهر نگرانی نسبت به امضای حکم شهردار جدید قم ندارد چرا که وی بر اساس معیارهای و شرایط پذیرفته شده، انتخاب شده است.

وی اعتقاد دارد سخنانی از این دست تنها گمانه‌زنی است و باقری به عنوان کسی که در وزارت کشور مسئولیت داشته، آنقدر شناخته شده و مورد قبول هست که شورا نگران امضا نشدن حکمش نباشد.

به گفته ذاکریان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهرداران با پیشنهاد شورا‌ و امضای وزیر کشور منصوب می‌شوند. البته برای شهرداران شرایط احراز پست طبق قانون تعریف شده که شورا باید بر اساس آن پیش برود.

شرایط احراز پست در انتخاب شهردار قم در نظر گرفته شده در تمام مراحل با استاندار قم مشورت شده است

سخنگوی شورای شهر قم ادامه داد: وزیر کشور تا ۱۰ روز موظف است حکم شهردار را ابلاغ کند و اگر اعتراضی در این زمینه دارد نیز در این مدت می‌تواند عنوان کند.

وی افزود: در صورتی که وزیر کشور شهردار را نپذیرد شورا تصمیم می‌گیرد که انتخاب خود را اصلاح یا بر آن اصرار کند که در صورت اصرار پرونده به شورای حل اختلاف می‌رود و حکم شورا برای دو طرف لازم‌الاجرا است.

ذاکریان افزود: در تمام این مراحل زمان‌بندی وجود دارد یعنی شورای حل اختلاف هم باید در ظرف زمانی مشخصی نظر خود را اعلام کند.

وی با اشاره به وجود شرایط احراز پست برای شهرداران گفت: شورای شهر قم بر همین اساس شهردار جدید را انتخاب و به وزارت کشور معرفی کرده است. هم شرایط احراز پست در انتخاب وی در نظر گرفته شده و هم در تمام مراحل با استاندار قم که نماینده عالی دولت در استان است در این رابطه مشورت شده و حتی آقای استاندار از این انتخاب ابراز خوشحالی کرد.

وی ابراز داشت: سخنانی که در این زمینه مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است و ما به این گمانه‌زنی‌ها اهمیتی نمی‌دهیم.

ذاکریان در عین حال از وزارت کشور خواست بیش از این در این مسئله تأخیر نیاندازد.

وی در این رابطه گفت: قم شهر حساسی است و ما در آستانه نیمه شعبان که با مناسبت‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد همزمان شده قرار داریم و حضور شهردار می‌تواند موجب پیشبرد بهتر امور در این مناسبت‌ها شود.