گزارش يك گروه غيردولتي انگليس: عراق تا دهه هاي آينده نيز در اشغال نيروهاي ائتلاف خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي گروه تحقيقات آكسفورد، اين گزارش كه از سوي گروه مذكور آماده شده است و به بررسي تروريسم مي پردازد، اعتقاد دارد جنگ در عراق هنوز درمراحل ابتدايي خود قراردارد.

در ادامه گزارش مذكور آمده است: با توجه به اينكه آمريكا و انگليس معتقد هستند القاعده و ديگر گروههاي تروريستي مي خواهند به اهداف خود درعراق دست پيدا كنند و سالهاي سال دراين كشورباقي مي مانند و نيروهاي ائتلاف نيز براي رويارويي با آنها در طول تمام اين دهه ها درعراق حضور داشته باشد، پس بعيد است كه عراق تا دهه هاي آينده بتواند به استقلال واقعي دست پيدا كند.

اين گزارش حضور نيروهاي آمريكايي و انگليسي در عراق را كه از مارس 2003 تاكنون ادامه دارد، هديه اي بزرگ براي اسامه بن لادن رئيس گروه تروريستي القاعده مي داند.

گزارش موسسه تحقيقات آكسفورد مي افزايد: توني بلر و جرج بوش سياست هاي خارجي خود را طوري تنظيم كرده اند كه تا سال هاي متمادي خروج نيروي هاي آنها از عراق لزومي نداشته باشد.

درادامه آمده است: اين در حالي است كه برخي از مقامات انگليس گاه و بي گاه خبر از خروج سربازان انگليسي از عراق مي دهند اما همان افراد نيز مي دانند كه واقعيت چيز ديگري است.

گفتني است گروه تحقيقات آكسفورد كه خود را از سازمانهاي غير دولتي اين كشور معرفي كرده، گروهي زير نظر دانشگاه آكسفورد انگليس مي باشند كه در موضوعات مختلف اظهار نظر مي كنند.