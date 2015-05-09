عباس علیزاده به خبرنگار مهر گفت: نیمی از ۱۰۸ شیء تاریخی که چند روز پیش به ایران آمد، مهر و ژتون های شمارشی هستند که از بقیه آثار مهمترند. باقیمانده این آثار سردوک و گل میخ تزئینی ساختمان و خرمهره است. مهمترین آنهایی اشیایی است که ما نامش را ابزار مدیریت اداری و تجاری گذاشته اینم.

وی گفت: زمانی که شهرها به وجود آمدند مسائل اقتصادی پیچیده شد و اقتصاد از سطح خانواده به سطوح بالاتر و نهادهای کمکی رسید و آنها برای اینکه معاملاتشان را انجام دهند به مدرک نیاز داشتند. آن زمان هنوز خط اختراع نشده بود و این آثار نشان دهنده ابتدای تحول خط است بدون اینکه حتی خودشان بدانند دارند چه می کنند. به عنوان مثال آنها می خواستند چند گوسفند و چند قالب پنیر را به شهر دیگری بفرستند. کسی که این کالاها را تحویل می دهد باید سندی همراه آن داشته باشد، پس توپ و ژتون های گلی را به صورت قراردادی ساختند که هم به معنی نوع کالا بود و هم مقدارش.

این پزوهشگر باستان شناس بیان کرد: آنها بین خودشان قرارداد داشتند روی ژتون های گرد ضربدر بزنند. ما بعدها متوجه شدیم که در خط میخی این ضربدر به معنای گوسفند است. ژتون های گلی قیفی شکل نیز وجود داشت که وقتی در کنار آنها قرار می گرفت به معنی تعداد ۱۰ گوسفند بود. بعدها که خط تحول پیدا کرد متوجه شدیم شکل ساده شده آنها روی کتبیه ها حک شده است پس این آثار به عنوان سرچشمه نوشتن و مدیریت اداری و اقتصادی مهم هستند.

وی گفت: کتابی به زبان انگلیسی درباره اشیای تاریخی چغامیش نوشته ام. جلد اول آن دو قسمت است که شامل یک جلد متن و جلد دیگر تصویر است. کتاب دوم چغامیش ۲ نام دارد که هر دو در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴ چاپ شد. من مسئول نوشتن ترجمه فارسی این کتاب ها نیستم. ترجمه کار ساده ای نیست.

وی افزود: هر کسی مسئولیتی دارد. من باید آکادمیک بنویسم. باستان شناسان موزه ها باید اطلاعات را به صورت ساده به مردم بفهمانند. شاید افراد دیگری با نوع نگاه متفاوت روی این اشیاء کار کنند و اطلاعات دیگری به دست آورند ولی پژوهش های انجام شده روی اشیای تاریخی چغامیش سال ۲۰۰۴ یعنی زمانی که کتاب مربوط به آن منتشر شد، در شیکاگو به پایان رسید. ایران یکی از ۳ منطقه مهمی است که شهرنشینی در آن قدمت زیادی دارد. داستان باستان شناسی ناتمام است. هر سایتی را که کاوش کنید، اطلاعات دیگری به آن اضافه می شود. تمام صفحات باستان شناسی ایران در تپه هاست.

علیزاده درباره مشکلات حوزه باستان شناسی نیز گفت: وقتی باستان شناسان خارجی نمی توانند به ایران بیایند باستان شناسان محدود ایرانی نیز دست تنها هستند. نبود کتابخانه یکی از تخصصی مشکلات موجود در ایران است. فقط مسئله باستان شناسی ایران داشتن یا نداشتن تجهیزات آزمایشگاهی نیست بلکه جهان بینی باستان شناسی نیز مهم است، یعنی اینکه چطور به باستان شناسی نگاه شود. متاسفانه در ایران باستان شناسی اداری است ولی در موسسه شیکاگو به صورت آکادمیک انجام می شود. در ایران باستان شناس کارمند دولت است ولی در شیکاگو رقابت خوب بین باستان شناسان اهمیت دارد.