به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدجواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در مجتمع فرهنگی تبلیغی نور قم برگزار شد.

وی از استقبال حافظان قرآن کریم در این آزمون خبر داد و افزود: ۳۶۰ حافظ قرآن کریم در حوزه امتحانی قم در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد ۲۹۰ نفر خواهر و ۷۰ نفر برادر بودند.

به گفته مسئول دارالقرآن الکریم استان قم، این تعداد شرکت کننده تاکنون در حوزه امتحانی قم سابقه نداشته و علاوه بر آن، استان قم در این آزمون بیشترین تعداد حافظان قرآن کریم را به خود اختصاص داده است.

حجت‌الاسلام عظیمی اظهار کرد: این آزمون در رشته‌های حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم برگزار شد که بیشتر شرکت‌کنندگان از حافظان کل قرآن کریم بودند.

وی گفت: کم‌سن‌ترین شرکت کننده دهمین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم یک نوجوان ۱۲ ساله بود که در کلاس چهارم ابتدایی مشغول تحصیل است.