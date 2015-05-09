به گزارش خبرنگار مهر، داوود عبداللهی صبح شنبه در جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه علمی کاربردی تصریح کرد: ضروری است سایت پژوهشی با هدف ارتقا کمی و کیفی پژوهش های دانشگاهی طراحی شود.

وی با اذعان به اینکه دانشگاه ها اغلب فعالیت خود را در بخش نظری خلاصه کرده اند و به امر پژوهش آنطور که باید توجه نشده است، اضافه کرد: ما نیازمند سایت به روزی هستیم تا مهمترین یافته های پژوهشی در آن ارائه شده و برای مشکلات و چالش ها برنامه های اساسی تدوین شود.

این استاد دانشگاه تاکید دارد که ورودی دانشگاه خروجی دبیرستان ها است و با توجه به افزایش آسیب های اجتماعی دانش آموز با کوله باری از آسیب ها وارد دانشگاه می شود که ارائه راه حل مناسب برای آن نیازمند پژوهش است.

عبداللهی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی به صورت مداوم در حال پوست اندازی است و آسیبی که ۱۰ سال قبل جوانی را متاثر می کرد امروز شکل خود را تغییر داده و عمیق تر شده است.

وی به ضرورت برنامه ریزی دقی و علمی از سوی دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: وقتی آسیبی بروز می یابد کل سیستم را مختل می کند و باید برای آسیب ها راهکار مناسب ارائه داد.

استاد دانشگاه های اردبیل تاکید دارد که دانشگاه ها نیازمند فضاهای شاداب هستند چرا که نبود شادابی به منزله نبود امید و نبود امید خود زمینه ساز آسیب است.

عبداللهی در عین حال به ضرورت بازنگری در آموزش های نظری و حرکت به سمت مهارت آموزی تاکید کرد و گفت: در واقع شکاف قابل توجهی بین دانشگاه و مراکز کاری وجود دارد.

مدرس دانشگاه علمی کاربردی اردبیل تاکید دارد که این دانشگاه با فلسفه رفع این شکاف فعالیت های آموزشی خود را شکل داده و در صدد است این خلا را که دانشجو بدون مهارت کافی وارد بازار کار می شود را جبران کند.

وی با اذعان به اینکه اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیدون تناسب با رشته خود وارد شغل دیگری می شوند، اضافه کرد: این آسیب باید از سوی دانشگاه ها رصد شود و بر اساس تجربه اگر به دنبال توسعه هستیم دانشگاه به سمت مهارت آموزی برود.

عبداللهی تاکید دارد که حجم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی این زنگ خطر را به صدا درآورده است تا در نحوه آموزش ها بازنگری شود.

مدرس دانشگاه علمی کاربردی در عین حال برگزاری دوره های تربیت مدرسان، توجه به مطالبات مدرسان و تامین اعتبارات و امکانات سخت افزاری را از مهمترین نیازمندی های توسعه رشته های مهارتی در این دانشگاه دانست و خواستار توجه مسئولان به این نیازمندی ها شد.