فرشید صالح زهی رئیس هیات گلف سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، سرپرست فدراسیون گلف در این مجمع اظهار داشت: گلف ایران در رده ۵۰ دنیا قرار دارد که تلاش می کنیم فعالیت بانوان هم خصوصا در مینی گلف در دو بعد قهرمانی و همگانی توسعه پیدا کند تا روز به روز بر ارتقای جایگاه ایران افزوده شود.

مهدی مبینی با اشاره به وجود رشته های مختلف در ورزش گلف، افزود: مهمترین رشته گلف، مینی گلف است که ورزشکاران فرصت حضور در رقابت های آسیایی و جهانی را دارند.

وی بیان کرد: مینی گلف نیز اکنون از نظر وزارت ورزش و جوانان از جایگاه مناسبی برخوردار است، بنابراین در سیستان و بلوچستان نیز با توجه به استعدادهایش می توان با سرمایه گذاری در این رشته پیشرفت لازم را داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: برای نخستین بار مجمع انتخابات هیات گلف را برگزار کردیم تا این هیات بتواند با برنامه ریزی بهتر امور مربوط به گلف را در این خطه دنبال کند.

حسین ثوری بیان کرد: گلف در سیستان و بلوچستان، جوان ترین استان کشور می تواند نقش بسزائی را در افزایش امید و روحیه نشاط در جامعه داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با کمک اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون گلف، این رشته در سیستان و بلوچستان جایگاه مناسبی پیدا کند و نیازهای آن بویژه در بخش زمین هر چه زودتر رفع شود.