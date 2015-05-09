مداحی دوزبانه میثم مطیعی در حمایت از مردم یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۴۰ روز از تجاوز ددمنشانه رژیم آل سعود به ملت مسلمان و مظلوم یمن می گذرد، هر روز موج محکومیت این اقدامات از سوی مردم منطقه و از جمله هم وطنانمان بیشتر می شود.

در حالی که روز گذشته و پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور تظاهرات همبستگی با مردم یمن برگزار شد، هیئات مذهبی نیز از این قافله عقب نمانده و وظیفه دینی و انسانی خود در مقابل این جنایات را به منصه ظهور رسانده اند.

از جمله در آخرین جلسه «هیئت میثاق با شهدا» دانشگاه امام صادق(علیه السلام) عزاداران عقیله بنی هاشم در شب رحلت حضرت زینب (سلام الله علیها) با نوای حاج میثم مطیعی، ضمن محکوم کردن تجاوز آل سعود با مظلومان یمنی هم دردی کردند.

میثم مطیعی درادامه آثار فارسی ـ عربی خود که با استقبال زیاد مخاطبان در داخل و خارج از ایران اسلامی مواجه شده، در اثر جدید دو زبانه خود علاوه بر پرداختن به سابقه تاریخی یمن و ارادت یمنی ها به اهل بیت (علیهم السلام)، ضرورت اتحاد مسلمانان در مقابل فتنه انگیزی دشمنان از جمله صهیونیست ها را متذکر شده و نابودی و شکست آل سعود و برافراشته شدن پرچم یمن را سرانجام این نبرد می داند.

برای شنیدن و دریافت فایل صوتی مداحی فارسی و عربی شمیم رحمان از یمن می آید کلیک کنید.

متن و ترجمه این شعر را ملاحظه می کنید:

شمیم رحمان از یمن می آید

تأتینا رائحة الرحمن من الیمن



دم اویس است از قرن می آید

ویأتینا نفس أویس من القرن



رسد دوباره بانگ یا علی

یعلو نداء یا علي من جدید



یمن هماره بوده با علی

والیمن کان دائما مع علي



به اهل خیبر

إلی أهل الخیبر



بگو که دیگر

أخبرهم



مرگتان رسید

بأنه وصل یوم هلاککم



نور مصطفی دمید

قد شعّ نور المصطفی



شور حیدری رسید

قد بان حماسة حیدر



***



به خون نشسته دیده ها دوباره

العیون تذرف الدم مرة‌ أخری



که گشته بر پا کربلا دوباره

وتکررت واقعة کربلاء



رسد به گردون شعله های آه

وتعلو آهات الشعب الیمني إلی السماء



نوای فریاد یا محمداه

ویعلو نداء یا محمداه



نگر تو اینک

أنظر أنت الآن



به حال امت

إلی أحوال الأمة



یا محمداه

فریاد یا محمداه



یا محمداه



***



لما الحروبُ و هي لا تُرامُ؟

چرا این همه جنگ به پا می‌شود؟



والوحدةُ خيرٌ ... لما الخِصامُ؟

اتحاد بهتر است، چرا جنگ و دشمنی؟



منهاجُ طه المصطفى السّلامُ

صلح و آرامش شیوه پیامبر مصطفی است



آلَ سُعودٍ إنّها اليمنْ

ای آل سعود... این یمن است



حيدرُ يَحميها مِن الفِتنْ

حیدر آن را از فتنه‌ها در امان نگاه می‌دارد



سَتُهزَمونَا

شما شکست خواهید خورد



و تُسحَقونَا

و زیر پا له خواهید شد



سيفُ ذو الفِقار

شمشیر ذوالفقار



أضحَى قبضةَ اليمنْ

امروز در دستان مردم یمن است



***



عاصفةٌ مشؤومةٌ عقيمِة

طوفانی پلید و بی‌نتیجه



و الحزمُ فيها كِذْبةٌ لئيمة

که حزم و دوراندیشی در آن دورغی پست است



أتتْ لتُلقِي فتنةً عظيمة

آمده است که فتنه‌ای بزرگ برپا کند



تنامُ إسرائيلُ في هَناء

اسرائیل با اطمینان سر بر بالین می‌گذارد



و اليمنُ يَغلِي من الدماء

و یمن در خون خود دست و پا می‌زند



الصبحُ أسفَرْ

صبح خونین بر آمده است



مهديُّ فاظهرْ !

ای مهدی ظهور کن



واقشعِ الغُبارْ

و غبار را کنار بزن



و احْمی حرمَ اليمنْ

و از سرزمین یمن محافظت کن



***



إنّا هُنا نُعلِنُها جَليّةْ

ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم



صَرختُنا ضدَّ بني أُميّةْ

که فریادهای ما علیه بنی امیه است



مع اليمانيين في القَضيّة

ما در کنار مردم یمن هستیم



فتحٌ حسينيٌّ ... من السَّماءْ

پیروزی حسینی... از آسمان می‌آید



و ينصُرُ الرحمنُ من يشاءْ

و خداوند رحمان هر آن کس را که بخواهد یاری می‌کند



الوارثينَا

ما وارثان



للأرضينَا

سرزمینمان هستیم



ينتهي الحِصارْ

این محاصره روزی به پایان می‌رسد



تعلُو رايةُ اليمنْ

و پرچم یمن برافراشته می‌شود