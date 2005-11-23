اعلام برنامه روزهاي سوم و چهارم جشنواره دفاع مقدس

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از امور رسانه‌اي جشنواره، در اين روز فيلم‌هاي سينمايي "گيلانه" ساخته رخشان بني‌اعتماد، "پيك‌نيك در ميدان جنگ" سيد رحيم حسيني، "طبل بزرگ زير پاي چپ" به كارگرداني كاظم معصومي و "كنار رودخانه" عليرضا اميني در دو سالن سينمايي سپيده و فلسطين اكران مي‌شوند.

"كنار رودخانه" و "طبل بزرگ زير پاي چپ" از ساعت 17 تا 21 در سالن شماره يك سپيده اكران مي‌شود.

سالن شماره يك سينما فلسطين نيز در سومين روز جشنواره با تراكم فيلم مواجه است. فيلم‌هاي سينمايي "هيام" به كارگرداني محمد درمنش، "پيك نيك در ميدان جنگ" و "گيلانه" از ساعت 18تا 22 در اين سينما به اكران درمي‌آيد.

نوزده فيلم كوتاه، نماهنگ، مستند و نيمه‌بلند نيز در سالن شماره 2 سينما فلسطين به نمايش گذاشته مي‌شود.

در روز آخر دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس هم بيست و پنج فيلم سينمايي، سينمايي ـ ويديويي، كوتاه، مستند، نماهنگ و نيمه‌بلند به نمايش درمي‌آيد.

امور رسانه‌اي جشنواره با اعلام اين خبر افزود در اين روز فيلم‌هاي سينمايي "مزرعه پدري" رسول ملاقلي‌پور، "جايي براي زندگي" ساخته محمدرضا بزرگ‌نيا، "قناري" ساخته جواد اردكاني، "وعده ديدار" جمال شورجه، "عروس افغان" ابوالقاسم طالبي و "مرزي براي زندگي" به كارگرداني رضا اعظميان در دو سالن سينما سپيده و فلسطين اكران مي‌شود.

در سالن شماره 2 سينما فلسطين نيز فيلم‌هاي كوتاه، مستند، نيمه‌بلند و نماهنگ از ساعت 30/11 تا 30/21 به نمايش گذاشته مي‌شوند.