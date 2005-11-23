گلزار محمدي در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، تاريخ دقيق برگزاري اين جشنواره را از 18 تا 24 اسفند 84 اعلام كرد و افزود: "به علت مشخص نبودن دانشگاه ميزبان و دير اعلام كردن ميزباني دانشگاه سوره، براي ما امكان هماهنگي و انجام امور طي يكي دو ماه نبود. بنابراين تاريخ جشنواره به اسفند ماه موكول شد."
هشتمين جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي
دبير نهمين جشنواره بينالمللي تئاتر عروسكي با اعلام منطقهاي شدن جشنواره عروسكي دانشجويي از امسال تصريح كرد: "در سالهاي گذشته آثار عروسكي دانشجويي به صورت فيلم از مناطق مختلف ايران به دبيرخانه ارسال ميشد و بازبينان فيلم آثار را بررسي ميكردند. اما امسال با منطقهاي شدن جشنواره آثار عروسكي به طور زنده براي بازبينان اجرا ميشود."
وي تاريخ بازبيني نمايشهاي عروسكي اين جشنواره را 10 تا 30 دي ماه در چهار منطقه تهران، اصفهان، همدان و يكي از شهرهاي مازندران اعلام كرد و گفت: "نتايج بازبيني نيز تا پنج بهمن ماه اعلام خواهد شد."
محمدي همچنين با بيان اين مطلب كه تاكنون 50 متن عروسكي از تهران و 35 متن عروسكي از دانشجويان ديگر مناطق ايران به دبيرخانه رسيده است، خاطرنشان كرد: "طبق روال گذشته جشنواره تئاتر عروسكي دانشجويي، ما در مرحله بازخواني همه متون را ميپذيريم و با تذكر نقايص و ايرادهاي اين متون به گروه، آنها را تصحيح ميكنيم."
وي همچنين از اضافه شدن بخش جديد ديگري به نام بخش ملي مذهبي به جشنواره امسال خبر داد و اظهار داشت: "امسال به دليل همزماني جشنواره با اواخر ماه محرم و صفر، تصميم گرفتيم دو نمايش عروسكي با موضوع ملي و مذهبي نيز براي اجرا در بخش جنبي اين جشنواره به دو گروه خوب عروسكي سفارش دهيم."
به گزارش "مهر"، يكي از ويژگيهاي هشتمين جشنواره بينالمللي تئاتر عروسكي، حضور پيتر شومان و همسرش الگا، پايهگذراران گروه جهاني "نان عروسك" و برگزاري كارگاه آموزشي توسط اين دونفر در دانشگاه هنر بود.
گلزار محمدي درباره برگزاري كارگاه آموزشي با حضور اساتيد معروف عروسكي جهان در اين جشنواره توضيح داد: "يكي از ديگر بخشهاي جنبي جشنواره نهم عروسكي برگزاري كارگاههاي آموزشي عروسكي است كه در اين كارگاهها اساتيد ايراني تدريس خواهند كرد. اما اگر با گروههاي خارجي شركتكننده در جشنواره اساتيد صاحب نظر عروسكي هم حضور داشته باشند، با حضور اين اساتيد كارگاه آموزشي برگزار ميكنيم."
وي همچنين درباره بخش بينالملل جشنواره خود توضيح داد: "ما براي همه دانشگاههاي جهان كه داراي رشته تئاتر عروسكي هستند، دعوتنامه ارسال كردهايم تا براي ما آثار خود را ارسال كنند، اماهنوز اسامي كشورهاي شركتكننده مشخص نيست."
به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، فصل پاييز به ويژه ماه آذر، معمولاً فصل برگزاري جشنوارههاي تئاتر دانشجويي است، اما امسال يا اين جشنوارهها برگزار نميشود يا برگزاري آن معلوم نيست يا به تعويق افتاده است. يكي از اين جشنوارهها نهمين جشنواره بينالمللي تئاتر عروسكي دانشجويي است كه تاكنون هشت دوره آن به ميزباني دانشكده سينما تئاتر در آبان و آذر برگزار شده و امسال به دليل كمبود بودجه و مشكلات مالي، دانشگاه سينما تئاتر ميزباني اين جشنواره را قبول نكرد و جشنواره تا مرحله تعطيلي پيش رفت. اما با اعتراض و پيگيري دانشجويان تئاتر عروسكي، مسئولان مجبور به رايزني با دانشگاههاي هنري ديگر شدند كه هيچ دانشگاهي پذيراي اين ميهمان ناخوانده نشد. تا اين كه پس از چند ماه نگراني، به تازگي دانشگاه سوره ميزباني اين جشنواره را پذيرفت و با تغيير تاريخ برگزاري آن از آذر به اسفند، شايعه تعطيلي رو به خاموشي رفت.
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