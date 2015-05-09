توقف واگذاری مدارس به بخش غیردولتی تا رفع ابهام

مرضیه گُرد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بسته های حمایتی آموزش و پرورش اظهار کرد: روند بسته های حمایتی شامل تسهیل در صدور مجوز، ارایه وام های بلاعوض به ازای گرفتن دانش آموزان مستعد بی بضاعت در مدارس غیر دولتی ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی در سال تحصیلی آینده هم صورت می گیرد اظهار کرد:در مشارکت با بخش غیردولتی دچار ابهام هستیم و تا رفع ابهام نشود این طرح متوقف است.

رییس سازمان مدارس غیر دولتی افزود: ابهامات ازبرداشت مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی وجود دارد چراکه ما مدارس را واگذار نکرده ایم بلکه مشارکت در تامین نیروی انسانی داشته ایم .

گُرد تصریح کرد: اختلاف نظرهایی در این باره بین ما و نمایندگان مجلس وجود دارد که باید به یک نقطه مشترک برسیم تا وقتی که ابهام رفع نشود مشارکت با بخش غیر دولتی در این بخش صورت نخواهد گرفت، درتلاشیم تا اختلاف نظرها حل شود.